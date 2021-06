Le député fédéral Pat Finnigan abandonne la politique

Le député fédéral de Miramichi-Grand Lake, Pat Finnigan, annonce sa retraite de la vie politique. Il ne sera pas candidat aux prochaines élections, qui pourraient avoir lieu cet automne.

Élu pour la première fois en 2015, Pat Finnigan, de Rogersville, a été reconduit au pouvoir en 2019 à la suite d’une lutte extrêmement chaude avec Peggy McLean, du Parti conservateur. L’homme politique acadien a remporté la course avec seulement 414 voix d’avance sur Mme McLean.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, M. Finnigan a avoué réfléchir à son départ depuis un certain temps.

«Je ne voulais pas faire d’annonce avant la fin de la session parlementaire. Je vais demeurer en poste jusqu’à la prochaine élection et il y a des rumeurs comme quoi il pourrait en avoir cet automne. Je veux donner du temps à l’équipe ici pour trouver leur prochain candidat ou candidate.»

Avant son saut en politique, il dirigeait avec son épouse l’entreprise agricole, M. Tomate, à Rogersville.

«Quand j’ai décidé de faire le saut, on pensait que l’entreprise serait vendue éventuellement et tout ça, mais on l’a toujours. C’est mon épouse qui s’en occupe quand je suis parti. Je ne peux pas me voir faire un autre quatre ans comme ça.»

Contrairement à d’autres collègues de la Chambre des communes, Pat Finnigan n’a pas souvent fait les manchettes depuis son élection. Il le reconnaît. Cependant, en tant que président du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, il a toujours travaillé pour que les préoccupations des régions rurales soient entendues.

«Je n’ai pas toujours été la voix la plus forte, ça n’a pas été mon rôle, mais d’après moi, ma force a été de pouvoir d’apporter la voix des régions rurales. J’en parlais beaucoup en coulisses avec les membres du Cabinet. J’en ai parlé souvent avec le premier ministre Trudeau. Il est venu dans ma circonscription à maintes reprises.»

Avec des populations francophones, anglophones et autochtones et une économie qui tourne autour des ressources naturelles, Miramichi-Grand Lake est en quelque sorte un microcosme du Nouveau-Brunswick.

Depuis 2015, Pat Finnigan est particulièrement fier d’avoir établi de bons rapports avec les Premières nations de sa circonscription.

«On vit auprès d’eux, mais j’ai appris à les connaître, leur parler et connaître leur riche histoire. Le Canada est en train de faire la réconciliation avec les Premières nations et les gens doivent vraiment comprendre que c’est pour le bien de tous que les autochtones soient traités comme des égaux.»