Tracadie: la guerre des bleuets fait rage dans l’ancien camp militaire

Le gouvernement provincial songe à libérer 2000 acres de terres publiques dans l’ancien camp militaire de Tracadie pour le développement de nouvelles bleuetières. Si les producteurs de la Péninsule acadienne acceptent cette idée en théorie, ils craignent que Fredericton cherche surtout à favoriser un joueur majeur de l’industrie.

L’Acadie Nouvelle a obtenu une copie d’une lettre envoyée par Bleuets NB, un organisme provincial, à Margaret Johnson, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick.

«Notre conseil d’administration et nos producteurs du Nouveau-Brunswick sont très préoccupés par la décision du ministère de libérer 2000 acres de terres de la Couronne pour une opportunité de transformation/valeur ajoutée. Une décision aussi importante aurait dû être consultée avec Bleuets NB où une meilleure compréhension de nos appréhensions aurait été connue», écrit René Chiasson, président de Bleuets NB.

Une rencontre a eu lieu depuis l’envoi de la lettre, mais selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle, le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches devait lancer les demandes de soumission il y a quelques semaines, mais le processus a été reporté après que des préoccupations aient été soulevées.

«D’après ce que j’ai entendu, l’appel d’offres sera formulé de façon où seulement une ou deux entreprises seraient en mesure de faire une offre. On soupçonne que la province veut favoriser de gros producteurs de l’extérieur de la province», exprime Keith Chiasson, député de Tracadie-Sheila.

Cette annonce survient également au moment où Bleuets NB prépare un nouveau plan stratégique pour l’industrie du bleuet sauvage, le dernier plan quinquennal 2013-2018 n’ayant jamais été remis à jour, de concert avec les producteurs, les transformateurs et les Premières Nations.

«Même si nous convenons que la superficie des terres de la Couronne du champ de tir à Tracadie devrait être priorisée pour la production de bleuets sauvages, nous voulons également nous assurer que cela profitera à l’industrie, pas seulement à une grande entreprise. Au fil des ans, le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches a attribué des terres de la Couronne aux principaux intervenants, et certains à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, ce qui a eu un impact négatif sur nos producteurs de bleuets sauvages», ajoute René Chiasson.

Une entente conclue en 2013 entre le gouvernement provincial, alors dirigé par les progressistes-conservateurs de David Alward, et Oxford Frozen Foods, un autre grand joueur de l’industrie basé en Nouvelle-Écosse, avait soulevé beaucoup de mécontentement auprès des producteurs du nord-est de la province, particulièrement en raison d’un échange de 15 712 acres de terres publiques contre une superficie équivalente en terres privées.

«Nous avons une formidable occasion de travailler ensemble et de développer le secteur du bleuet sauvage au Nouveau-Brunswick, mais nous ne pouvons y parvenir si nous ne participons pas à la discussion sur des décisions aussi importantes», écrit René Chiasson.

Selon le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, ces terres seront mises à la disposition des producteurs existants ainsi que des particuliers et des entreprises nouveaux dans le secteur.

«Ces terres seront également mises à la disposition des entreprises qui souhaitent une transformation nouvelle ou améliorée ou une production à valeur ajoutée. Cela augmentera la production, appuiera les possibilités de transformation accrue des bleuets sauvages dans la province, accroîtra les revenus et créera plus d’emplois.»

Acceptation sociale?

Pour Keith Chiasson, aucun développement ne devrait aller de l’avant dans l’ancien camp militaire sans avoir obtenu suffisamment d’acceptation sociale auprès de la population. Au fil des années, de nombreuses voix se sont levées pour dénoncer les coupes à blanc et l’épandage de pesticides sur ce vaste territoire ayant appartenu aux Forces armées canadiennes.

«Quand tu fais de l’exploitation de nouvelles terres de bleuets, il faut de l’acceptation sociale. 2000 acres de terres, ce n’est pas rien, surtout dans le camp militaire. On sait déjà qu’il y a eu de l’exploitation dans le passé qui n’a pas toujours fait l’affaire des gens et je pense que le gouvernement provincial doit consulter la population et la municipalité avant d’agir.»

De 1939 à 1994, les Forces armées canadiennes ont utilisé le camp militaire, pour des entraînements et la pratique des armes. Le terrain a été transféré au gouvernement du Nouveau-Brunswick en 1997.

Avant de passer aux mains du fédéral il y a près de 80 ans, plusieurs familles acadiennes y habitaient et elles ont été expropriées.

La décontamination du site a été entamée en 1995. Après le transfert, le fédéral s’est engagé à investir 5 millions $ pendant quatre ans pour poursuivre les travaux.

Malgré tout, plusieurs reprochent au ministère de la Défense nationale de ne pas avoir été à la hauteur de ses promesses. Des munitions explosives non explosées (UXO) ont été retrouvées au début des années 2000.

Des travaux de décontamination ont aussi eu lieu en 2019 et en 2020.