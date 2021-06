Bathurst: les nouveaux élus prêtent serment

La cérémonie d'assermentation de la nouvelle mairesse de Bathurst, Kim Chamberlain (au centre), et des autres nouveaux élus de la municipalité s’est déroulée lundi soir, au centre régional K.C. Irving. - Gracieuseté

La cérémonie d’assermentation de la nouvelle mairesse de Bathurst, Kim Chamberlain, et des autres nouveaux élus de la municipalité s’est déroulée lundi soir, au centre régional K.C. Irving. La mairesse Chamberlain a été la dernière à prêter serment et à apposer sa signature aux documents officiels de la ville.

Le maire par intérim, Lee Stever, a cédé ses pouvoirs non sans lancer des fleurs à l’endroit des nouveaux membres du conseil. «Il y a un bel équilibre dans ce conseil, composé de nouveaux visages et de gens expérimentés. Ce conseil va bien servir Bathurst», a affirmé ce dernier devant une foule composée d’invités et de proches des élus municipaux.

Ce nouveau conseil municipal a déjà pris forme avec la nomination de Rickey Hondas à titre de maire adjoint de la municipalité.

La liste des comités dans lesquels les élus vont siéger a également été dévoilée durant la cérémonie d’une trentaine de minutes.

Les élus ont aussi profité de l’occasion pour adopter une première mesure, soit la désignation de juin en tant que mois des parcs et des loisirs.

Ce nouveau conseil municipal marquera la petite histoire politique de la Ville de Bathurst, avec l’élection d’une première femme à la mairie et d’un premier conseiller de race noire.

«J’entame mon mandat avec un enthousiasme incroyable et avec une équipe qui a compris que la bonne communication est cruciale pour le bien de la région», a affirmé le conseiller Jean-François LeBlanc.

«C’est maintenant le temps de passer aux choses sérieuses et de se mettre au travail», a quant à elle indiqué la mairesse Kim Chamberlain, quelques minutes après son assermentation.

«Il y a déjà eu une rencontre informelle de travail entre les élus. La chimie était au rendez-vous, je suis sortie de cette première rencontre avec un large sourire», a ajouté la mairesse de Bathurst.

Celle-ci a indiqué que le travail du nouveau conseil municipal reposera principalement sur trois piliers d’intervention, soit l’économie, les citoyens et le bien-être de la communauté.