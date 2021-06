Homicide involontaire et incendie criminel: Marissa Shephard plaide coupable

Marissa June Shephard s’est reconnue coupable d’homicide involontaire et d’incendie criminel en lien avec la mort de Baylee Wylie, poignardé plus de 100 fois en 2015.

Marissa Shephard était accusée de meurtre au premier degré et d’incendie criminel en lien avec la mort de Baylee Wylie, poignardé plus d’une centaine de fois alors qu’il était attaché à une chaise.

Deux autres hommes qui ont orchestré sa mort, Devin Morningstar et Tyler Noël, sont déjà derrière les barreaux.

Marissa Shephard avait été reconnue coupable de meurtre prémédité dans cette affaire en 2018, mais la Cour d’appel a annulé ce verdict et a ordonné la tenue de nouvelles procédures en 2019.

La Cour d’appel a déterminé que le juge du procès, Zoël Dionne, a commis une erreur de droit en permettant au jury d’entendre une preuve inadmissible et «hautement préjudiciable». Il s’agissait de déclarations de Devin Morningstar à la police, qui étaient parfois contradictoires et qui contenaient des attaques envers la personnalité de l’accusée.

Le nouveau procès devant juge et jury n’a pas eu le temps de commencer. Le voir dire qui a précédé le procès s’est entamé il y a plusieurs mois. Les détails de cette étape ne peuvent être rapportés en raison d’un interdit de publication.

Mardi matin, Marissa Shephard a toutefois admis les éléments essentiels du crime, et a plaidé coupable à l’accusation moins sévère d’homicide involontaire et à celle d’incendie criminel.

La défense et la Couronne se sont entendues sur une version commune des faits.

L’avocat de Marissa Shephard, Gilles Lemieux, affirme que sa cliente a maintenant «de la certitude» sur la suite des choses, même si elle ne connaît pas encore sa peine. Elle sera de retour en cour le 19 août, devant juge seul, pour l’imposition de cette peine.

Un jury a reconnu Devin Morningstar coupable de meurtre au premier degré et d’incendie criminel en 2016. Il a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle avant 25 ans.

Tyler Noël s’est reconnu coupable de meurtre non prémédité et d’incendie criminel en 2017, et il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 16 ans.

L’énoncé des faits

L’Acadie Nouvelle a obtenu un document de la Cour du Banc de la Reine, signé par Mme Shephard, dans lequel elle admet l’essentiel des éléments du crime.

Marissa Shephard et Baylee Wylie cohabitaient dans une résidence située au 96, rue Sumac, à Moncton, depuis quelques mois. Devin Morningstar et Tyler Noël les ont rejoints à cet endroit, et tous les quatre ont passé quelques jours à consommer de la drogue.

Selon l’énoncé des faits, le soir précédant la mort de M. Wylie, il s’est filmé en train de faire une fellation à Tyler Noël alors qu’il était sous l’effet de la drogue.

Le 17 décembre 2015, la victime a montré cette vidéo à Devin Morningstar et à Tyler Noël, et les deux hommes se sont fâchés contre la victime. Le conflit s’est aggravé, et Shephard s’est également emportée contre Wylie. Dans la dispute qui s’est est suivie, elle l’a blessé à la tête en le frappant avec une pipe à eau.

La dispute s’est ensuite calmée momentanément, et Marissa Shephard a quitté la résidence. Le conflit est alors devenu plus violent, et Noël et Morningstar ont battu et poignardé Wylie.

À son retour à l’intérieur de la demeure, Shephard a vu que l’attaque avait continué. Elle-même intoxiquée et paniquée, elle croyait que sa vie serait en danger si elle refusait de participer au crime et d’obéir aux instructions des deux hommes.

D’après le document, Baylee Wylie est décédé en raison de «six blessures de perforation profondes». Bien que Marissa Shephard ait elle-même agressé Wylie et qu’elle ait aidé à le ligoter, ce n’est pas elle qui lui a infligé ces six blessures, mais plutôt les deux autres coupables alors qu’elle s’était absentée pour une deuxième fois cette soirée-là.

Devin Morningstar a ensuite affirmé à Shephard et Noël qu’il n’y aurait pas de crime s’il n’y avait plus de corps, et ils ont décidé de mettre le feu à la maison.

Le corps de Baylee Wylie a été retrouvé dans les décombres de l’incendie.

Marissa Shephard était en cavale depuis plusieurs semaines lorsque la police l’a arrêtée à Moncton, en mars 2016.