Le projet de nouvelle Loi sur les langues officielles du Canada bien accueilli

Le gouvernement fédéral a déposé mardi son projet de loi visant à moderniser la Loi sur les langues officielles, un document qui permettra au gouvernement fédéral de mieux protéger les communautés linguistiques en situation minoritaire, selon la ministre Mélanie Joly.

«Nos actions doivent dorénavant viser l’égalité réelle entre le français et l’anglais, a déclaré Mme Joly, ministre responsable des Langues officielles, lors d’un point de presse mardi midi. Aujourd’hui on fait un pas de géant pour protéger et promouvoir nos deux langues officielles et tout ce qu’elles représentent.»

Le document reprend les mesures présentées dans son livre blanc, présenté plus tôt cette année, un document qui avait été bien accueilli par les associations francophones un peu partout au pays.

La spécificité du N.-B. reconnue

Si elle est adoptée, la nouvelle Loi sur les langues officielles reconnaîtra notamment que le Nouveau-Brunswick est une province constitutionnellement bilingue et que le français est la langue officielle du Québec.

Le gouvernement fédéral va aussi de l’avant avec sa promesse visant à exiger que les juges de la Cour suprême maîtrisent les deux langues officielles.

«L’état fédéral doit donner l’exemple en matière de bilinguisme, la Cour suprême doit être bilingue», a dit Mme Joly.

La modernisation prévoit également que les francophones œuvrant au sein d’entreprises de compétence fédérale de plus de 50 employés, notamment les banques, pourront travailler en français au Québec et dans les régions canadiennes avec d’importantes communautés francophones.

Interrogée à savoir comment cette mesure serait appliquée au Nouveau-Brunswick, la ministre Joly a précisé que la définition de communauté à forte présence francophone reste à préciser.

«J’ai eu l’occasion avec un comité d’experts qui m’a fait quelques recommandations et nous avons décidé de déposer le projet de loi en prévoyant ces droits. On va ensuite définir ce qu’est une région à forte présence francophone», a-t-elle expliqué, précisant que la nouvelle mesure s’appliquerait dans le nord du Nouveau-Brunswick ou dans certaines régions francophones de l’Ontario.

En vertu de la nouvelle loi, le ministère de l’Immigration devra également développer une politique d’appui à l’immigration francophone à l’extérieur du Québec, une initiative visant à assurer la vitalité des communautés minoritaires.

Puisque langue et culture vont main dans la main, Mme Joly prévoit aussi consolider le «rôle de Radio-Canada en tant qu’institution culturelle phare pour les deux langues officielles du pays.»

Le commissaire aux langues officielles du Canada sera aussi mieux outillé, notamment grâce à des pouvoirs d’ordonnance.

La ministre Joly s’est engagée à représenter le projet de loi s’il n’était pas adopté avant le déclenchement de la prochaine élection fédérale.

La SANB satisfaite

Joint par téléphone, Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB, s’est dit très satisfait du projet de loi présenté mardi.

«La reconnaissance de la spécificité du Nouveau-Brunswick, c’est une demande depuis environ 2016, donc nous sommes effectivement très contents aujourd’hui, a expliqué M. Doucet. La ministre a fait un excellent travail, elle a toujours été à l’écoute, et le projet de loi montre que nos demandes ont été entendues.»

Même son de cloche du côté de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), qui considère que «le projet de loi, tel que présenté, représente des gains considérables pour notre communauté.»

Michel Doucet, professeur titulaire à la retraite de l’Université de Moncton et spécialiste du droit linguistique, parle lui aussi d’un document «presque parfait.»

Reste à voir si la disposition visant à appliquer la Loi sur les langues officielles au sein d’entreprises de compétence fédérale sera appliquée sur l’ensemble du territoire du Nouveau-Brunswick.

«Le projet de loi serait parfait si l’on reconnaissait que cette disposition doit s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la province et non pas que dans des régions majoritairement francophones où les gens travaillent déjà presque exclusivement en français, analyse-t-il. Autrement, ça pourrait créer des situations perverses où certaines entreprises pourraient par exemple choisir de s’établir à Bathurst, où elles n’auraient peut-être pas d’obligations, plutôt que dans la Péninsule acadienne.»

Quoi qu’il en soit, le juriste considère que la nouvelle mouture de la loi apportera des gains importants pour les francophones.

«C’est la première fois que l’on reconnaît directement et officiellement, dans une loi quasi constitutionnelle, que la langue française au Canada est vulnérable et que le fédéral doit prendre des moyens pour assurer sa défense», se réjouit-il, prévenant toutefois qu’il faudra une volonté politique afin qu’elle soit mise en œuvre.

La FANE demande à cet effet que les parlementaires collaborent afin que la loi soit adoptée «dans les meilleurs délais».

La SANB dit pour sa part être sûre que le document obtiendra la sanction royale puisque le gouvernement en place affiche une réelle volonté «d’améliorer le régime linguistique au Canada.»