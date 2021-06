Retour attendu d’Air Canada à Bathurst, à Fredericton et à Saint-Jean

Le transporteur aérien Air Canada a annoncé mardi la reprise de ses activités dans plusieurs villes canadiennes, dont Bathurst, Fredericton et Saint-Jean.

Les liaisons entre les villes de Bathurst et Montréal reprendront ainsi dès le 27 juin, à raison de trois vols par semaine.

Air Canada offrira également à partir du 29 juin une liaison quotidienne entre Fredericton et Montréal, en plus de cinq vols par semaine entre la capitale provinciale et Toronto à partir du 1er juillet.

Le transporteur rétablit aussi les liaisons entre Saint-Jean et Montréal et vers Toronto.

La baisse marquée de l’achalandage depuis le début de la pandémie de COVID-19 avait forcé Air Canada à cesser ses activités il y a plusieurs mois, à l’exception de celles se déroulant à partir de l’aéroport de Moncton.

«Étant donné l’accélération continue de la vaccination au Canada et les plans de réouverture de plusieurs gouvernements provinciaux, notamment pour les voyages, l’été s’annonce de plus en plus prometteur, a déclaré par voie de communiqué Mark Galardo, le premier vice-président – Planification du réseau et Gestion du chiffre d’affaires, d’Air Canada.

À l’aéroport de Bathurst, l’annonce du transporteur aérien de la reprise de ses vols commerciaux a été accueillie comme une bouffée d’air frais.

«Ça signifie que l’aéroport est plus que jamais de retour en affaires, même si cette reprise risque de se faire en douceur», a affirmé Jamie DeGrace, le président-​directeur général de l’aéroport de Bathurst.

Selon lui, Air Canada devrait bonifier à cinq vols par semaine les liaisons entre Bathurst et Montréal dès le mois d’août.

En prévision du retour tant attendu du transporteur, l’administration aéroportuaire a indiqué avoir accéléré le processus d’embauche d’anciens travailleurs de l’aéroport et de nouveaux travailleurs entrepris il y a un certain temps.

«Le moral est plutôt bon! Certains de ces employés étaient sans travail depuis un an», a souligné Jamie DeGrace.

Selon lui, la demande des voyageurs pour les vols intérieurs devrait reprendre incessamment, même si on ne s’attend pas à un boom de réservations durant les premiers jours.

En milieu de semaine, l’achat d’un vol aller-retour vers Montréal en classe économique à partir de Bathurst, Moncton ou de Fredericton se détaillait pour une somme variant de 620$ à 715$.

Cette annonce d’Air Canada signifie toutefois que l’entreprise PAL Airlines va renoncer pour l’instant à son intention d’étendre son réseau cet été pour y inclure de nouvelles destinations, comme celle de Bathurst.

«Il y a des discussions avec PAL Airlines afin de dénicher d’autres débouchés pour le transporteur et notre aéroport», a indiqué le PDG de l’aéroport de Bathurst.