Tracadie veut créer son propre service d’inspection et d’urbanisme

Étant la plus grande municipalité de la Péninsule acadienne, la MRT contribue pour une somme de 472 063$ au service d’urbanisme de la CSRPA sur un budget total de 1,33 million $. - Archives

En réponse aux critiques de la population voulant que le processus de livraison de permis de construction soit lent et inefficace, la Municipalité régionale de Tracadie passe de la parole aux actes et va créer son propre service d’inspection et d’urbanisme.

Lundi soir, le conseil municipal a voté à l’unanimité en faveur du retrait de la MRT du service d’urbanisme de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne. Les changements prendront effet à compter du 1er juillet 2023.

Il s’agissait de l’un des engagements de campagne du maire Denis Losier, réélu en mai.

«Chaque semaine, la municipalité ainsi que le maire reçoivent des appels et des plaintes concernant le service actuel. Des propriétaires de maison et des entrepreneurs qui attendent des semaines et des mois pour des réponses et pour avoir un permis, il faut que ça cesse!», avait-il déclaré durant la campagne.

Selon les règlements provinciaux, sauf entente contraire des parties, le membre (municipalité ou communauté rurale) qui souhaite se retirer doit donner un avis d’au moins deux ans à une commission de services régionaux.

«Ce n’est pas une petite affaire. Le conseil devra prendre des décisions au cours des deux prochaines années pour améliorer l’efficacité et la rapidité, les deux choses qui sont reprochées», a dit Denis Losier.

Le nouveau conseiller du quartier 7, Gilbert McLaughlin, a eu écho des doléances de la population envers la CSRPA durant sa campagne électorale.

«Je suis plutôt en faveur d’une réforme de l’organisme, mais mes citoyens ont quand même été clairs sur le manque de satisfaction du service, donc je ne peux pas voter contre la proposition. Le statu quo pour moi n’est pas acceptable avec tout ce que j’ai entendu», a-t-il dit.

Un contrat de 1,14 million $ a été offert à une entreprise de la région pour une période de deux ans.

Le débat entourant la place de Tracadie au sein de la Commission de services régionaux remonte à loin. Le prédécesseur de Denis Losier, Aldéoda Losier, avait aussi évoqué la possibilité de créer un nouveau service d’urbanisme. D’autres tentatives infructueuses de laisser tomber le service d’urbanisme ont eu lieu au cours des dernières années.

Pas surpris

Le retrait de la MRT du service d’urbanisme est loin d’être une surprise, relate Mélanie Thibodeau, directrice générale de la CSRPA, mais pour elle, l’avantage de la CSRPA est de pouvoir offrir des services dans l’ensemble de la Péninsule acadienne en partageant les coûts.

«La prestation des services à l’échelle de la Péninsule acadienne a ses avantages; c’est la raison d’être de la mise en place des CSR sur l’ensemble de la province en 2013. Le fait d’avoir deux services d’urbanisme dans notre région n’est évidemment pas synonyme d’efficience et d’efficacité et encore moins d’économie d’échelle. Ajoutant à cela les problématiques reliées avec le manque de main-d’œuvre spécialisée dans nos régions. Depuis 2014, notre service a fait un gros bout de chemin en termes d’accessibilité et de simplification des processus», ajoute Mme Thibodeau.

286 permis en 2020 dans la MRT

D’après les données de la CSRPA, 286 permis de construction ont été délivrés dans la MRT en 2020, sur un total de 933 émis dans la Péninsule acadienne dans son ensemble.

À l’heure actuelle, un délai de deux jours est nécessaire après le dépôt initial d’une demande pour permettre une première analyse du dossier. Ensuite, on communique avec le demandeur et on lui donne une liste de documents à fournir pour compléter la demande.

Lorsque le projet nécessite un plan de construction, un délai de cinq jours s’ajoute pour finaliser la correction.

«Nos demandes sont aujourd’hui répondues bien en dessous des délais prescrits en plus d’avoir des bureaux un peu partout dans la Péninsule acadienne, y compris la MRT. Nous avons tout de même des limites en termes de simplification des processus.»

«Ici ou ailleurs dans la province, rencontrer les normes du Code national du bâtiment n’est pas chose facile pour les entrepreneurs, mais cela demeure tout de même nécessaire pour la sécurité des gens en plus d’être obligatoire en vertu de la Loi provinciale. Ceux qui y arrivent sont souvent accompagnés par des professionnels de la construction. Il faut comprendre que notre service d’urbanisme fait appliquer les réglementations municipales et provinciales, ce ne sont pas celles de la CSRPA.»