Drummond et son école rêvent d’un parc inclusif

Sunny (à gauche) et Mikael aident François à se balancer. - Acadie Nouvelle: Allison Roy

Des balançoires adaptées aux fauteuils roulants, une longue rampe pour les enfants qui n’aiment pas grimper, des jeux auditifs et sensoriels, un sol en caoutchouc, des zones de repos, des panneaux pictogrammes pour les utilisateurs non verbaux. Bref, une aire de jeux 100% inclusive et sans contraintes pour les enfants à mobilité réduite, en fauteuil ou avec difficultés motrices et visuelles, c’est le défi que s’apprête à relever l’école Mgr-Lang de Drummond.

Le comité du Parc Inclunique (inclusif et unique) de l’école Mgr-Lang a lancé mardi sa campagne de financement.

Le rêve de 475 000$ est né il y a deux ans, lorsque l’instigatrice du projet, Josée Morin, a fait la connaissance du petit François, un élève non verbal qui se déplace en fauteuil roulant.

«C’est à cet instant que mon cœur d’enseignante ressource et que mes croyances inclusives se sont effondrées, lorsque j’ai vu cet élève fixé son regard vers la cour d’école à laquelle il n’avait aucun accès», a-t-elle témoigné lors d’une conférence de presse.

«C’est aussi à ce moment que je me suis mis à observer plein de petits bémols. J’ai remarqué que nos élèves autistes jouaient, mais de façon isolée, parce que leur habileté motrice ne leur permettait pas de suivre les autres, peut-être, ou parce que les modules de jeux ne les intéressaient tout simplement pas, car ils n’offrent aucune stimulation visuelle, sonore ou tactile.»

Josée Morin, enseignante ressource et instigatrice du projet, devant le parc actuel de l’école Mgr Lang à Drummond. Acadie Nouvelle: Allison Roy

À la suite de cette réalisation, Mme Morin a rassemblé sept élèves et sept parents/membres de la communauté autour d’un comité organisateur.

Le District scolaire francophone Nord-Ouest, la municipalité de Drummond ainsi que l’organisme UCT (United Commercial Travelers) se sont également greffés au projet en tant que partenaires.

«Je vous assure que l’intérêt chez nos jeunes était des plus impressionnants», a souligné l’instigatrice.

«C’est aussi là que j’ai réalisé qu’ils ne connaissaient pas tout à fait la valeur de l’argent. Mais, que leurs goûts de s’amuser et se rassembler avec les enfants ayant des défis et des barrières est inestimables, et ça, ça n’a pas de prix.»

À l’école Mgr Lang, au moins une dizaine d’élèves pourraient bénéficier directement d’une aire de jeux plus inclusive.

Leurs camarades, leurs familles et les membres de la communauté pourront toutefois aussi profiter du parc pour s’amuser et briser les barrières.

«Notre parc brisera l’isolement chez nos jeunes, mais aussi chez les parents qui, chaque jour, se sentent mis à l’écart. Ce parc aura des espaces pour tous les intérêts, toutes les forces et sera adapté pour tous les défis», a ajouté Mme Morin.

«Il permettra l’interaction entre tous les enfants et diminuera considérablement le jeu en parallèle. Nous prévoyons aussi un parc ou son utilisation va au-delà d’un parc habituel. Nous désirons que celui-ci soit un lieu de rassemblements pour nos parents et nos personnes âgées, un endroit où se tiendront des activités sociales, des camps de jour et des festivités communautaires.»

Au moment de lancer officiellement la campagne de financement, 43 568$ du montant total avaient déjà été amassés.

L’enseignante ressource envisage que la construction du module central pourrait démarrer au printemps, si tout se déroule bien.

Sheree Dubé et son fils, Dax, étaient présents au lancement de la campagne de financement, mardi. Acadie Nouvelle: Allison Roy.

Sheree Dubé, la mère de Dax, un élève de maternelle qui est sur le spectre de l’autisme, avait du mal à contenir son émotion lors de la conférence, mardi matin.

Pour elle aussi, ce projet représente un rêve.

«Pour une maman qui a un enfant à besoins spéciaux, ça fait vraiment chaud au cœur de voir une équipe aussi dévouée comme celle-ci. C’est vraiment wow!», a souligné celle qui fait aussi partie du comité.

«Les parents qui ont des enfants à besoin spéciaux se sentent souvent isolés. Il n’y a pas beaucoup d’endroits qui sont accessibles et accommodants pour nous, mais pourtant, ces familles sont souvent les familles qui en ont le plus besoin. Présentement, il n’y a pas d’endroits où je peux appeler mon amie Guylaine et lui dire “hey, est-ce qu’on se rencontre là-bas avec nos boys?”»

Une rareté

Les aires de jeux complètement accessibles aux enfants à mobilité réduite, en fauteuil ou avec d’autres défis seraient encore très rares au Canada.

Si Parc Iclunique se concrétise à Drummond, il pourrait devenir le seul à l’est de Toronto à répondre aux sept principes d’inclusivité de PlayCore.

«Au niveau inclusif, on s’entend que tout le monde s’enligne vers des parcs inclusifs. Nous, c’est vraiment l’accessibilité qui nous concerne beaucoup. C’est pourquoi le parc sera 100% accessible, c’est-à-dire que le fauteuil roulant pourra se rendre du début à la fin du jeu central, avec plein de jeux et de petits stimulus tout au long», a expliqué l’instigatrice du projet, Josée Morin.

D’ici deux ans, le comité aimerait terminer la construction du nouvel espace, qui se situera juste à côté du Parc actuel, derrière l’école primaire.