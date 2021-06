Pénurie: Vitalité a recruté 100 infirmières, mais la situation demeure fragile

Face aux annonces de fermeture temporaires de services qui se multiplient au Réseau de santé Vitalité depuis quelques mois, la direction de l’organisme a fait le point dans un communiqué de presse, mercredi. Constat: une centaine d’infirmières ont été embauchées, mais la situation demeure «fragile».

D’entrée de jeu, la direction du Réseau souligne que la pénurie de personnel qui frappe l’organisme est «une situation observable à l’échelle nationale et dans de nombreux autres pays».

On précise que «la pandémie de COVID-19 n’a fait qu’accentuer un contexte qui était déjà difficile depuis plusieurs années».

On apprend qu’en date du 31 mars, le Réseau comptait 7464 employés, soit 226 de plus qu’à pareille date l’année précédente. Quatre-vingt-trois pour cent de la main-d’œuvre occupait un emploi permanent et près de 580 postes étaient vacants, soit 8% des effectifs.

«Le Réseau déploie tous les efforts possibles afin de maintenir des services de qualité et sécuritaires pour la population, mais la situation demeure fragile», a souligné vice-présidente aux Ressources humaines par intérim, Johanne Roy.

Dans le communiqué, le Réseau indique poursuivre «activement ses stratégies de recrutement (d’infirmières) à l’échelle provinciale, nationale et internationale».

«Bien que leur nombre ait démontré un déclin constant à l’échelle provinciale et nationale, le Réseau a réussi à recruter plusieurs infirmières au cours des derniers mois», dont la très grande majorité sont des finissantes de la promotion 2021 de l’Université de Moncton.

En date du 10 juin, le Réseau dit avoir réussi à recruter 100 nouvelles infirmières immatriculées dont l’entrée en poste s’échelonnera jusqu’en septembre.

Le communiqué ne précise toutefois pas depuis quelle date ces 100 infirmières ont été embauchées ni combien de leurs consoeurs sont parties à la retraite ou ont démissionné au cours de la même période.

Impossible de savoir, donc, s’il y a plus d’infirmières dans le réseau en ce moment qu’à pareille date l’an dernier.

On ne sait pas non plus combien d’infirmières sont actuellement en congé de maladie longue durée ou le nombre ou le pourcentage de postes d’infirmière qui ne sont pas comblés dans l’ensemble du Réseau.

La pénurie de personnel médical au Réseau de santé Vitalité a entraîné toutes sortes de complications au cours des dernières semaines et des derniers mois.

Par exemple, vendredi, le Réseau de santé Vitalité a commencé à rediriger des cas non urgents vers des cliniques ou d’autres fournisseurs de soins de santé primaires afin d’alléger la charge de travail des services d’urgence.

La veille, le Réseau avait demandé aux gens d’éviter d’utiliser le service d’urgence de l’Hôpital régional de Campbellton sauf dans les cas d’urgence, toujours en raison d’un manque de personnel.

Mercredi dernier, un manque de personnel a obligé Vitalité à fermer quatre lits de soins aigus à l’Hôpital de Tracadie.

La pénurie de personnel a également entraîné, récemment, une réduction du nombre de lits à l’unité de psychiatrie de l’Hôpital régional de Campbellton de même que le déroutement d’ambulances devant se rendre au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont vers l’Hôpital de Moncton.

Ce printemps, le Réseau avait de plus invité la population à éviter de se rendre autant que possible aux urgences du CHU Dumont et de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent.

Dans le bilan de recrutement transmis aux médias mercredi, le Réseau de santé Vitalité n’a pas indiqué si les récentes embauches permettront d’éviter de tels chambardements cet été, alors que la période des vacances débutent pour de nombreux travailleurs de la santé.