La vie reprend enfin pour les travailleurs en rotation

Les citoyens du Nouveau-Brunswick qui font la navette régulièrement pour travailler à l’extérieur de la province et leur entourage ont été mis à rude épreuve par les règles d’isolement. Le déconfinement leur permet finalement de tourner la page de ce chapitre difficile.

Depuis le 31 janvier, les travailleurs non essentiels n’avaient plus la possibilité de se faire dépister pour écourter leur confinement obligatoire de 14 jours en cas de résultat négatif. Un choix déchirant s’offrait à eux: s’isoler complètement de leur famille à leur retour ou forcer celle-ci à se couper du monde sans accès à aucun service de santé, dentaire ou de coiffure.

La deuxième phase du déconfinement marque la fin de ces exigences pour les travailleurs en rotation.

Janice Maillet-Arseneault le vit comme un grand soulagement, les derniers mois ont été pour elle un long tunnel. Son conjoint partage son temps entre sa vie de famille au Nouveau-Brunswick et son gagne-pain dans une mine du Nunavut.

Chaque fois qu’il rentrait d’une période de travail de trois semaines, le couple devait passer 14 jours enfermé entre quatre murs.

«Nous ne pouvions pas voir notre famille. Je n’étais pas capable d’aller travailler et lui non plus, ç’a eu un gros impact financier», raconte celle qui fait de la suppléance dans les écoles francophones du sud de la province.

Sa santé en a aussi fait les frais. Les quarantaines à répétition l’ont privé de plusieurs rendez-vous médicaux et l’ont forcé à annuler deux fois une chirurgie attendue de longue date. Le relâchement des mesures laisse enfin entrevoir la fin d’un quotidien marqué par le contrôle et la surveillance permanente.

«On recevait de cinq à sept appels par jour et la police de la COVID venait nous voir à la maison, souffle Janice Maillet-Arseneault. On ne pouvait même pas sortir de la cour ou prendre une marche. Puis, quand on sortait en ville, les gens qui nous questionnaient pour savoir si on respectait l’isolement. On se sentait visés, regardés.»

Elle espère que le gouvernement ne fera pas marche arrière et que son mari sera libre de mouvement à son retour le mois prochain. Son souhait le plus cher: qu’aucune règle sanitaire ne lui empêche de profiter de son été et de retrouver ses filles résidentes de la Nouvelle-Écosse, qu’elle n’a pas vues depuis presque neuf mois.

Les règles draconiennes ont conduit certains des quelque 3000 travailleurs en rotation à changer d’emploi ou même à quitter la province. Le conjoint de Mélanie-Jeanne Roy, qui travaille dans le nord du Québec, a demandé un transfert vers le Nouveau-Brunswick.

«On se sent plus libre mais la décision du gouvernement arrive trop tard», peste la citoyenne de Robertville, frustrée par les conséquences des restrictions sanitaires sur sa famille.

Forcée de prendre un congé pour que le papa de son bébé de 15 mois puisse voir son enfant, elle a perdu son emploi.

«Ma fille a manqué beaucoup d’école. Maintenant, elle a beaucoup de difficultés, surtout en mathématiques», témoigne-t-elle également.

Pour Jean-Phillippe Bertin, les allers-retours entre la mine de New Labrador City et New Bandon dans la Péninsule acadienne ont été rudes.

«C’était l’enfer. Sur six semaines, je devais me confiner quatre semaines. Je pense que les prisonniers étaient mieux traités que nous autres», lâche-t-il.

«Quand tu sors de l’avion et que tu es escorté par des policiers, il y a une rage qui monte contre le gouvernement. Je ne veux plus vivre ça.»

L’isolement a longtemps privé son fils de la présence de son père.

«Tu ne peux pas priver un enfant d’une éducation, il a besoin d’apprendre! Je ne voulais pas qu’il prenne du retard. C’est terrible de ne pouvoir voir ton gars qu’à travers la fenêtre en espérant qu’il ne te voit pas», lance Jean-Phillippe Bertin.

Il compte désormais rattraper le temps perdu et voyager avec sa petite famille. Les vacances sont enfin là.

«Je ne peux plus rester à la maison, s’exclame le père de famille. Je suis content que ce soit fini mais je suis encore fâché!»