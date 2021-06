Le N.-B. a connu la hausse de loyers la plus importante au pays en mai

Des chiffres publiés par Statistique Canada mercredi confirment ce que plusieurs constatent depuis plusieurs mois, les prix des loyers au Nouveau-Brunswick connaissent une augmentation sans précédent. En mai, la province a connu l’augmentation la plus importante au pays.

Entre avril et mai, le prix des loyers a bondi de 3,9% au Nouveau-Brunswick, l’augmentation la plus importante de toutes les provinces canadiennes.

À titre comparatif, l’Île-du-Prince-Édouard a connu une augmentation de 2,7% pendant la même période. Au Québec, celle-ci était de 1,2% alors qu’en Ontario, les augmentations se sont élevées à 0,5%. À l’échelle nationale, l’augmentation moyenne était plutôt de 0,7%.

D’après Matthew Hayes, porte-parole Coalition pour les droits des locataires du Nouveau-Brunswick, les chiffres publiés cette semaine sont le résultat d’un manque d’action de la part du gouvernement Higgs en matière de logement.

«S’ils avaient agi afin de mettre en place un plafond sur les augmentations de loyer, on n’en serait pas là, avec l’inflation la plus élevée au pays», déplore M. Hayes.

En raison de la forte croissance du loyer en mai, les chiffres de l’inflation au Nouveau-Brunswick dépassent en effet ceux de la moyenne nationale.

Une tendance depuis un an

Statistique Canada note également que l’augmentation des loyers au Nouveau-Brunswick se situe largement au-dessus de celle de la moyenne nationale. Entre mai 2020 et mai 2021, les loyers ont bondi de 10,9% au Nouveau-Brunswick. En Nouvelle-Écosse, l’augmentation était de 3,1%, alors que le Québec et l’Ontario ont connu des augmentations respectives de 4,5% et 1,9%. À l’échelle nationale, les loyers ont grimpé de 2,5%.

Matthew Hayes craint que cette tendance à la hausse ne se maintienne à moins d’une intervention immédiate de la part de Fredericton.

«On a besoin d’action de manière urgente, on devrait avoir un plafond dès que possible, insiste-t-il. On le dit depuis l’année dernière, mais le gouvernement Higgs a préféré ne rien faire. Pourtant, le plafond modeste qui a été mis en place en Nouvelle-Écosse semble avoir réussi à freiner la tendance.»

Pour Pierre-Marcel Desjardins, économiste et professeur à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, il est évident que la situation ne peut plus durer ainsi.

«Les augmentations sont largement au-dessus de l’inflation et de la moyenne nationale, il y a vraiment quelque chose qui se passe, donc que le gouvernement dise qu’il n’y a pas de problème, il joue à l’autruche», lance-t-il.

Pour régler la situation, Fredericton doit absolument mettre en place une importante stratégie afin d’augmenter la quantité de logements disponibles et, à très court terme, une stratégie pour venir en aide à ceux qui font face à des situations problématiques. Bien qu’il se dise plutôt contre l’idée d’un plafond sur les loyers, il concède qu’une certaine forme de contrôle pourrait être envisageable.

«Peut-être que l’on pourrait mettre en place un seuil, par exemple de trois ou quatre pour cent, au-dessus duquel les augmentations plus importantes devront être justifiées», précise-t-il.

Malgré les plus récents chiffres de Statistique Canada, le gouvernement Higgs n’agira pas, du moins à court terme, afin de refroidir le marché du logement locatif.

«Notre objectif en ce moment est de prendre les actions pour répondre aux recommandations formulées dans l’examen de la situation du logement locatif au Nouveau-Brunswick. Cela impliquera d’évaluer différentes options qui permettraient de restreindre les augmentations extrêmes de loyer, sans envisager pour l’instant un mécanisme de contrôle des loyers», a écrit dans un courriel un porte-parole du ministère du Développement social.

Plus tôt cette année, le Nouveau-Brunswick a commandé un rapport sur l’état du marché locatif dans la province. À la suite de sa publication en mai, le gouvernement a fait savoir qu’il adopterait chacune des 12 recommandations figurant dans le document. Aucune action concrète en matière de logement n’ira toutefois de l’avant avant la reprise des travaux de la chambre, en novembre.