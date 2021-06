L’entreposage des casiers de homard est de nouveau permis à Caraquet

La Ville de Caraquet a adopté cette semaine une résolution pour éliminer des règlements qui visaient spécifiquement à contrôler et à encadrer l’entreposage d’agrès de pêche. Le maire Bernard Thériault veut maintenant tourner la page sur cette affaire qui avait soulevé la controverse.

Il y a quelques années, le conseil municipal avait adopté un arrêté pour interdire l’entreposage de bateaux et d’agrès de pêche sur une propriété résidentielle ou sur un terrain vacant, à moins d’être situé dans une zone industrielle réservée à cette fin.

La Ville avait même déposé en 2018 une poursuite contre Patricia Richard, qui avait rangé des trappes à homard sur un terrain vacant dans l’est de la municipalité. La procédure judiciaire a éventuellement été suspendue et en 2019, le conseil a accepté de revoir ses règlements pour permettre le rangement sur une propriété résidentielle, sous certaines conditions.

«Ç’a créé un tollé. J’ai toujours dit, même en tant que membre du comité du patrimoine de Caraquet, que j’étais contre en raison de l’importance du pêcheur dans la communauté et du rôle qu’il joue et je trouvais aussi que c’était discriminatoire, car la pêche était le seul secteur d’activité visé dans l’arrêté», dit Bernard Thériault.

Le maire Thériault considère que les règlements municipaux sur les lieux inesthétiques et dangereux sont suffisants pour gérer ce type de situation.

«Je pense que ces règlements permettent déjà de contrôler les problèmes de rangement. On n’a pas besoin de mentionner les pêcheurs en plus. On fait confiance aux pêcheurs et ça s’inscrit un peu dans le caractère maritime de notre communauté.»