Santé mentale: plusieurs recommandations, dont le retour du financement pour Le Maillon

Le Maillon, un service d’aide anonyme pour les jeunes, a perdu son financement de 40 000$ l’an dernier. Le Défenseur des enfants et de la jeunesse du N.-B. souhaite le retour de ces fonds ainsi que d’autres actions pour améliorer les soins en santé mentale chez les jeunes.

Le suicide de la jeune Lexi Daken en février dernier a poussé le Défenseur des enfants et de la jeunesse, Norman Bossé, à se pencher sur les soins en santé mentale disponible aux jeunes.

L’adolescente de 16 ans avait attendu 8 heures à l’Hôpital Dr.-Everett-Chalmers sans pouvoir parler à un psychologue.

Le bureau du Défenseur étudie aussi les circonstances de la mort de l’adolescente. Cette partie de son travail figurera dans le rapport complet qui sera terminé à la fin juillet.

Il a mené 10 consultations publiques à travers la province, et plus de 4000 personnes ont eu leur mot à dire via un sondage en ligne. Lors de ses consultations, un sujet en particulier lui a mis la puce à l’oreille: le retrait de financement au programme Le Maillon, qui vise à offrir un soutien anonyme aux jeunes et à les diriger vers les ressources dont ils ont besoin.

«On l’a entendue, celle-là, quand on a fait le tour de la province. (…) C’est un programme qui devrait être réinstitué», dit Norman Bossé en entrevue. Les gens ont particulièrement mentionné ce programme dans le Madawaska et dans la Péninsule Acadienne, selon lui.

Le gouvernement provincial a retiré sa subvention de 40 000$ à ce programme l’an dernier, en expliquant que ses objectifs seront plutôt atteints par l’entremise des services de santé mentale en ligne, de ceux des réseaux de santé et de la prestation de services intégrés (PSI) dans les écoles.

On a aussi coupé le poste de coordonnateur provincial du Maillon.

Selon M. Bossé, plusieurs intervenants ont dit que les autres ressources disponibles ne sont pas aussi faciles d’accès.

Les accompagnateurs bénévoles du Maillon, qui sont demeurés en place dans certaines écoles même après le retrait du financement, permettent de rediriger les jeunes vers les ressources dont ils ont besoin.

«Ça a créé une cohérence dans la communauté avec les jeunes», dit M. Bossé, qui recommande que ce financement soit rétabli «immédiatement».

Il estime aussi que Le Maillon doit garder des statistiques sur l’utilisation de ses services de façon à pouvoir prouver son bien-fondé au gouvernement.

Gérard Michaud, l’un des fondateurs du programme et président du comité régional de Grand-Sault, se dit ravi de la recommandation.

«Si le gouvernement embarque, on va encore être plus heureux. La recommandation c’est une chose, mais c’est la décision du gouvernement qu’on attend toujours.»

Il explique que certaines régions ont pu s’en sortir cette année avec le reste du financement qu’elles avaient ou avec des dons.

«(40 000$), c’est la base pour garder nos régions actives. On n’a pas fermé les livres encore, on a espoir que ça revienne si la recommandation est prise au sérieux.»

Des recommandations à suivre «immédiatement»

Norman Bossé a émis neuf autres recommandations dans son rapport provisoire qui figure sur le site web du gouvernement du N.-B.

Certaines sont des demandes de longue date, d’autres sont des mesures urgentes ou des choses qui peuvent être améliorées dès maintenant.

Il recommande notamment que le gouvernement applique des normes en ce qui a trait à la prestation de services intégrés (PSI).

En principe, selon la PSI, des équipes de psychologues, d’enseignants et de travailleurs sociaux à travers la province peuvent venir en aide aux enfants et aux jeunes dans les écoles. Mais parfois, des membres de ces équipes manquent à l’appel.

Des familles déplorent qu’elles ont dû attendre «des semaines ou des mois» avant d’accéder à ce service, selon le rapport.

M. Bossé explique aussi que le Dr Bill Morrison, qui a établi la PSI au Nouveau-Brunswick, a établi des normes de fidélité et de pratique pour son fonctionnement, mais que le gouvernement ne les a pas «adoptées» ni «appliquées».

Les ministères de la Santé et du Développement social n’ont pas répondu à notre demande d’entrevue jeudi.