Un sentier interactif à Edmundston

Des panneaux interactifs seront dispersés à Edmundston cet été. Leurs buts, mettre en valeur le patrimoine culturel, architectural et végétal de la région, tout en divertissant ses utilisateurs.

Depuis le début de la pandémie, les Codes QR (Codes de réponse rapide) se seraient répandus en Amérique du Nord.

De nombreux restaurants et bar se sont tournés vers la technologie pour servir et interagir sans contact avec leur clientèle.

Cet été, c’est au tour du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick et du Centre des Arts d’Edmundston de proposer ce système à leurs visiteurs.

Sauf qu’au lieu de commander à manger, ceux-ci pourront jouer à des jeux interactifs et en apprendre plus sur les lieux qu’ils visitent.

«On a voulu ajouter du contenu interactif sans contact, en raison de la COVID, mais aussi pour les années à venir parce que les gens sont plus habitués à traîner leurs cellulaires», a souligné Josée Landry, la directrice générale du Jardin.

Onze panneaux à Codes QR seraient déjà installés autour du Parc de la République, qui comprend le Jardin botanique.

«Quand on voit un code comme ça, on n’a qu’à prendre une photo et ça se transforme en une plateforme interactive, où l’on peut mettre des vidéos, des photos, des sondages. Ça peut être très informatif ou ludique, en faisant des quiz, des jeux et des choses comme ça», a-t-elle expliqué.

Les codes QR ont été inventés au Japon dans les années 1990.

Capables de contenir toutes sortes d’informations qui sont définies par l’agencement des points noirs sur le fond blanc, ils sont très faciles à utiliser.

Ensemble, la dizaine de panneaux interactifs du Jardin botanique formerait un circuit piétonnier, le circuit «Inspire.»

Mme Landry précisait, la semaine dernière, que le réseau devrait s’étendre dans la ville au cours de la saison estivale.

Au Centre des arts d’Edmundston, l’initiative est d’ailleurs déjà en cours.

«Nous, on va développer deux circuits. Il y en a un qui sera spécialisé pour les arts et la culture, c’est-à-dire les murales, sculptures, tout ce qui est artistique. Le deuxième sera plus axé sur le patrimonial, donc l’architecture, le patrimoine bâti, les lieux…», a témoigné Christine Lavoie, la coordinatrice du Centre.

«Dans ces circuits-là, il y aura aussi des jeux interactifs pour tous les âges. Il y en aura pour les enfants et des questions plus poussés pour les adultes. Les gens pourront s’amuser à découvrir et redécouvrir leur ville à travers ces différents attraits.»

Les panneaux en question, ou le contenu qu’ils proposent, pourront être modifiés annuellement.