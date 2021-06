Des maringouins plus nombreux et plus hâtifs

Vous avez l’impression que les fameux «maringouins» sont plus nombreux cette année? C’est effectivement le cas. Voici pourquoi.

«En comparaison avec l’an dernier, la quantité d’insectes piqueurs est en nette progression cette année dans plusieurs régions du Nouveau-Brunswick», affirme Gaétan Moreau, expert en entomologie et en écologie des insectes et professeur à l’Université de Moncton.

Pour ceux qui préfèrent les hivers doux, il s’agit de l’un des prix à payer.

«Le faible couvert de neige en 2020-2021 et les températures clémentes qui ont suivi ont eu comme conséquence que les populations ont été en activité beaucoup plus tôt qu’à l’habitude», précise M. Moreau.

«Dans le cadre de travaux de recherche sur les coléoptères forestiers, j’ai plus ou moins fait le tour de la province ces dernières semaines et je peux confirmer que les diptères piqueurs étaient nombreux et actifs dans toutes les régions.»

Les diptères piqueurs regroupent tous les insectes volants dotés d’une paire d’ailes qui se nourrissent en suçant le sang des humains et des animaux.

Les moustiques, qu’on appelle souvent maringouins, en font partie, de même que divers types de mouches.

«Que ce soit les moustiques dans le coin de Kouchibouguac, les mouches noires dans plusieurs zones telles que Fundy et Sussex, ou les mouches à chevreuil dans le coin de Saint-Quentin, les insectes assoiffés de sang ne manquent pas», ajoute le professeur.

Non seulement les moustiques sont plus nombreux cette année, les Néo-Brunswickois les remarquent peut-être plus qu’à l’habitude.

«Je crois que ce qui contribue à la perception de populations plus importantes est que la sécheresse de l’an dernier a fortement réduit les attaques de moustiques dans le sud-est du Nouveau-Brunswick à partir de juillet 2020», commente-t-il.

L’expert rappelle néanmoins que la voracité des moustiques qui vivent au Nouveau-Brunswick demeure la même d’une année à l’autre, c’est-à-dire qu’ils ne deviennent pas plus ou moins «agressifs» comme on l’entend parfois.

Chez la plupart des espèces, la femelle ne pique qu’une seule fois, à moins d’être dérangée.

Le mâle, lui, ne pique jamais.

Lachlan Thornton, superviseur de terrain pour l’équipe Commission de désinsectisation du Grand Moncton, explique pour sa part différemment la perception de ceux qui disent apercevoir plus de moustiques cette année.

«Je pense que la perception que les moustiques sont plus présents cette année est principalement due au fait que les gens passent de plus en plus de temps à l’extérieur et dans des espaces publics maintenant que les restrictions de la COVID-19 ont été assouplies», a-t-il avancé.

«L’été dernier, bien que relativement sec, nos équipes de démoustication voyaient en réalité plus de moustiques que cette année!»

Il précise toutefois que les quartiers où il est appelé à contrôler la quantité de moustiques sont construits autour du marais de la rivière Petitcodiac, un terrain de reproduction idéal pour les moustiques.

Pour réduire le nombre de maringouins à la maison et se protéger contre leurs piqures, M. Thornton encourage les Néo-Brunswickois à éliminer l’eau stagnante de leur propriété, garder leur pelouse tondue, porter des vêtements de protection et appliquer des répulsifs approuvés par le gouvernement fédéral pendant les activités en plein air.