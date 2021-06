Deux voleurs de convertisseurs catalytiques recherchés à Paquetville

La GRC sollicite l’aide du public dans le but d’identifier deux personnes d’intérêt en lien avec des vols de convertisseurs catalytiques à Paquetville.

La GRC a donc décidé de rendre publiques des images des suspects captées grâce à la vidéosurveillance. Malgré la mauvaise qualité des images, la police espère obtenir de l’information pouvant permettre de les identifier ou de faire avancer l’enquête. Un des suspects portait une veste noire, un pantalon noir et des chaussures noires, et l’autre avait une veste en cuir brune, un tee-shirt gris, un pantalon bleu clair et un grand sac brun.

Gracieuseté: GRC

Deux convertisseurs catalytiques ont été volés dans des véhicules dans le stationnement d’une entreprise sur la rue Industrielle. Le vol serait survenu le 17 mai, entre 2 h 45 et 3 h 30 du matin.

Quiconque reconnaît ces personnes ou a été témoin d’activités suspectes sur la rue Industrielle, entre 2 h 45 et 3 h 30 du matin le 17 mai, est prié de communiquer avec la GRC au 506-726-5222 ou, anonymement, avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477, en utilisant l’application mobile «P3 Tips» ou en remplissant le formulaire sécurisé sur le site www.crimenb.ca.