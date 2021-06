Le centre de santé mentale pour détenus de Dorchester passera de 53 à 155 lits

Il y aura bien une nouvelle installation au pénitencier de Dorchester destinée à offrir un traitement plus humain à la population carcérale touchée par les maladies mentales.

Deux ans après qu’Ottawa ait donné son appui au projet, un appel d’offres a été émis pour la conception de l’édifice. Le contrat sera octroyé à l’automne mais il faudra attendre au moins sept ans avant l’ouverture.

Ce «centre d’excellence» comptera 155 lits et remplacera le Centre de rétablissement Shepody, une aile de la prison qui ne compte que 53 lits.

Le nouveau bâtiment offrira des services dans les deux langues et pourra héberger des détenus de partout en Atlantique

Dix nouvelles places seront réservées aux délinquantes. Actuellement, les femmes détenues à l’établissement pénitencier Nova en Nouvelle-Écosse doivent voyager à Montréal pour recevoir des soins en psychiatrie.

Dr Louis Thériault, psychiatre-chef du centre de rétablissement Shepody, pousse depuis trois ans pour la construction d’un nouvel établissement. Le pénitencier de Dorchester, construit en 1880, est loin d’offrir des conditions de vie adéquates aux résidents, explique-t-il. Des cellules sans fenêtres, des lieux exigus, l’endroit est propice aux accès de violence.

«La structure actuelle n’est pas sécuritaire. Les corridors sont étroits, il y a une seule télévision dans l’espace commun, vous pouvez imaginer la friction qu’il peut y avoir.

La proximité, les salles d’isolement sans fenêtre, c’est démoralisant pour le personnel, les patients se sentent à l’étroit», décrit le psychiatre.

«C’est un environnement de travail abrasif et difficile. Des membres du personnel quittent après avoir été victimes de voies de fait ou en raison de syndrome de stress post-traumatique.»

La nouvelle aile attachée à l’institution carcérale comprendra des espaces communs plus grands pour éviter les conflits, des jardins et une fenestration plus lumineuse qui permettent d’agir sur les troubles perceptuels, la dépression ou la psychose, mais aussi des espaces pour des ateliers de groupes.

Cette atmosphère permettra de réduire le stress et l’agressivité des résidents, estime Dr Thériault.

«Ce sont des gens qui ont été extrêmement carencés tout au long de leur vie. On veut leur donner une chance de se rétablir et de devenir des citoyens qui contribuent à notre société.»

La prochaine étape consiste à mener l’étude de faisabilité, tenir des consultations et examiner les options pour l’emplacement du site. L’infrastructure actuelle pose plusieurs problèmes de sécurité et n’aide pas le rétablissement des détenus, a reconnu vendredi Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, lors de son passage dans le village du Sud-Est.

«Ça prend une nouvelle construction. On ne peut pas aménager un hôpital moderne et sécuritaire dans un pénitencier aussi vieux que le Canada», lance-t-il.

«Le traitement de la santé mentale a évolué depuis 150 ans. Il serait irresponsable de continuer d’y traiter les cas psychiatriques parmi les plus complexes du pays. Cela serait irresponsable pour les hommes et les femmes qui y travaillent chaque jour dans ces conditions avec des patients difficiles.»

Julie Bédard, directrice du centre de rétablissement Shepody, plaide également pour un «milieu thérapeutique plus approprié».

«La lumière, la clarté, l’espace, les jardins seront profitables pour la santé mentale», souligne-t-elle. Elle souhaite que l’expansion permette d’en finir avec le transfert régulier des détenus vers les hôpitaux de la région faute de lits disponibles à Dorchester.