Les travailleurs de la santé doivent continuer à s’isoler s’ils quittent la bulle atlantique

Alors que les restrictions sanitaires se détendent quelque peu dans la province grâce à la mise en œuvre de la deuxième phase du déconfinement, l’Acadie Nouvelle a appris que les travailleurs de la santé du Nouveau-Brunswick ne pourront bénéficier, du moins pour l’instant, des mêmes libertés que le reste de leurs concitoyens.

Dans une note de service, datée du 15 juin, envoyée aux employés des réseaux Vitalité et Horizon, on apprend que le Groupe de travail sur la pandémie a décidé de modifier «ses directives concernant le déplacement des médecins et du personnel» «compte tenu des variants préoccupants.»

Les directives du ministère de la Santé indiquent que les travailleurs de la santé qui résident et travaillent au Nouveau-Brunswick «doivent s’auto isoler pendant 14 jours avant de retourner travailler s’ils quittent la province», une exigence qui s’applique aussi aux médecins rémunérés à l’acte.

Les travailleurs de la santé qui voyageront à l’intérieur de la bulle atlantique et dans les comtés d’Avignon et du Témiscouata, au Québec, seront exemptés des directives.

Ces consignes s’appliquent peu importe «le statut vaccinal d’une personne.»

«Avant qu’un travailleur de la santé ne quitte le Nouveau-Brunswick, il est tenu d’informer son employeur qu’il quitte la province, de la raison de son départ et de la date de son retour. Les médecins sont tenus d’informer leur chef de service et leur directeur médical», peut-on lire dans le document.

Depuis l’entrée en vigueur de la deuxième phase du plan de déconfinement de la province plus tôt cette semaine, les Néo-Brunswickois qui voyagent à l’extérieur de la province ne sont plus tenus de s’isoler à la suite de leur retour de voyage.

Le Nouveau-Brunswick a également ouvert ses frontières au reste du pays le 17 juin. L’isolement de 14 jours n’est plus obligatoire pour les voyageurs ayant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

Plus de détails à suivre.