Un énorme papillon à la plage de Bas-Caraquet

Un papillon géant s’est récemment posé sur la plage de Bas-Caraquet. Ce n’est pas une nouvelle espèce rare, mais bien la plus récente attraction touristique dans la Péninsule acadienne.

Plus précisément, il s’agit d’un papillon tigré du Canada, un type de papillon retrouvé dans la région de Bas-Caraquet et dans la Péninsule acadienne en général. Le papillon tigré est aussi un insecte pollinisateur.

Le projet a été conçu par Marielle Pitre, chargée de projets au Village de Bas-Caraquet en collaboration avec les artistes Karine Wade et Jessica LeBreton et le soutien d’employés municipaux. Le but est que les gens puissent s’y photographier devant pour donner l’impression aux autres qu’ils ont des ailes. Un volet éducatif vise à sensibiliser la population à l’importance de cet insecte dans la nature.

«L’idée a été inspirée des angel wings, un mouvement international où des ailes d’ange sont peintes sur des murs, des fenêtres et ainsi de suite. On trouvait que l’idée était bonne, sauf qu’on a décidé de le faire avec un papillon. C’est un insecte que l’on retrouve dans la région. L’idée à l’origine était d’en faire une attraction touristique, mais le projet a pris de l’ampleur et il compte un volet éducatif aussi», explique Marielle Pitre.

L’artiste Karine Wade,également passionnée du jardinage, espère que le projet permettra à la population d’en apprendre plus sur l’importance des insectes pollinisateurs.

«J’adore le jardinage et on sait que c’est grâce aux pollinisateurs qu’on a de la nourriture. Ils font la pollinisation des fleurs qui produisent nos fruits et nos légumes. Ils sont importants et il faut les respecter.»

À moyen terme, le Village de Bas-Caraquet espère que d’autres municipalités emboîtent le pas pour qu’il se crée éventuellement une «route des papillons» dans la Péninsule acadienne. D’autres municipalités, dont Bertrand, Saint-Isidore, Lamèque et Sainte-Marie-Saint-Raphaël ont déjà manifesté de l’intérêt.

«Pour nous, l’idée serait que chaque municipalité choisisse une différente sorte de papillon. Ça devient une attraction, mais aussi, un incitatif pour que les touristes aient envie de visiter les différentes régions pour y trouver quelque chose de nouveau.»