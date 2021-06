La Santé publique a signalé cinq nouveaux cas de COVID-19 samedi.

Il y a deux cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean) et trois cas dans la zone 3 (région de Fredericton).

Depuis vendredi, quatre personnes se sont rétablies. Il y a 55 cas actifs. Six patients sont hospitalisés, et deux d’entre eux se trouvent à l’unité des soins intensifs.

Vaccin

À l’heure actuelle, 76,1% des gens du Nouveau-Brunswick admissibles ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19, et 17,6% sont pleinement vaccinés.

Les gens qui ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19 sont encouragés à prendre rendez-vous pour leur deuxième dose dans une pharmacie participante ou dans une clinique organisée par le Réseau de santé Vitalité ou le Réseau de santé Horizon.

Les personnes qui ont reçu leur première dose avant le 15 mai peuvent fixer un rendez-vous maintenant pour obtenir leur deuxième dose. Le lundi 21 juin, les critères d’admissibilité pour les rendez-vous en vue d’obtenir la deuxième dose seront élargis à tous les résidents, à la condition qu’au moins 28 jours se soient écoulés depuis leur première dose.

Des rendez-vous pour les gens qui n’ont pas encore reçu leur première dose sont toujours disponibles pour tous les gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus, et ce, par l’entremise des pharmacies participantes ainsi que des cliniques organisées par les régies régionales de la santé.

Si vous avez reçu le vaccin de Moderna ou de Pfizer-BioNTech, vous pouvez fixer un rendez-vous pour recevoir l’un ou l’autre de ces vaccins pour votre deuxième dose.

Si vous avez reçu le vaccin d’AstraZeneca comme première dose et que vous êtes âgés de moins de 55 ans, il est recommandé de recevoir un vaccin à ARNm (Moderna ou Pfizer-BioNTech) comme deuxième dose, à moins d’avis contraire. Si vous êtes âgés de 55 ans ou plus, vous pouvez recevoir le vaccin d’AstraZeneca ou un vaccin à ARNm comme deuxième dose.