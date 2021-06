Un père planifie l’avenir de ses filles grâce à un gain de 1 million $

Enzo Link, de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, est un père au foyer qui consacre ses journées à élever ses trois jeunes filles. Maintenant qu’il a gagné un million $ à la Lotto MAX, il aura l’esprit tranquille en sachant que ses filles ne manqueront de rien même une fois qu’elles auront quitté le nid familial.

«C’est une maison très occupée avec trois petites filles, mais j’adore ça et je ne changerais ça pour rien au monde. Je suis enchanté de pouvoir maintenant assurer l’avenir de mes filles d’une manière qui n’aurait pas été possible autrement. Elles auront désormais tout ce dont elles pourraient avoir besoin un jour. »

Il est un joueur occasionnel qui n’achète pas régulièrement de produits de loterie. Sa femme lui a toutefois demandé de prendre un billet avant le tirage record du 11 juin du Lotto MAX.

«Lundi matin, j’étais dans la chambre à coucher lorsque j’ai tout à coup entendu des cris

et des pleurs. Ma femme était debout avec son téléphone dans une main et le billet dans l’autre, et elle m’a dit qu’on venait de gagner!».

Les MAXMILLIONS sont des lots supplémentaires de un million de dollars qui sont tirés

dès que le gros lot du Lotto MAX atteint 50 millions $.

M. Link compte utiliser son gain pour acheter une nouvelle maison et une nouvelle voiture.

Lui et sa femme entendent voyager dès qu’il sera sécuritaire de le faire. Un séjour en famille à Disneyland et le voyage de rêve en Égypte que la femme d’Enzo veut s’offrir depuis longtemps sont tous les deux au programme.