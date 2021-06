COVID-19: les Néo-Brunswickois sont encouragés à prendre rendez-vous pour leur deuxième dose

Tous les gens du Nouveau-Brunswick admissibles pourront prendre rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose, le lundi 21 juin, si au moins 28 jours se sont écoulés depuis leur première dose.

Les gens du Nouveau-Brunswick qui ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19 sont encouragés à prendre rendez-vous pour leur deuxième dose dans une pharmacie participante ou dans une clinique organisée par le Réseau de santé Vitalité ou le Réseau de santé Horizon.

Les personnes qui ont reçu leur première dose avant le 15 mai peuvent fixer un rendez-vous maintenant pour obtenir leur deuxième dose.

À l’heure actuelle, 76,3% des gens du Nouveau-Brunswick admissibles ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19, et 18,7% sont pleinement vaccinés.

Pour obtenir leur deuxième dose, les gens du Nouveau-Brunswick doivent apporter un formulaire de consentement signé, leur carte d’assurance-maladie et une copie du dossier d’immunisation qui leur a été remis lorsqu’ils ont reçu leur première dose. Si cela est possible, les résidents sont priés de prendre rendez-vous à la même pharmacie ou à la même clinique où ils ont reçu leur première dose.

Des rendez-vous pour les gens qui n’ont pas encore reçu leur première dose sont toujours disponibles pour tous les gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus, et ce, par l’entremise des pharmacies participantes ainsi que des cliniques organisées par les régies régionales de la santé.

Si vous avez reçu le vaccin de Moderna ou de Pfizer-BioNTech, vous pouvez fixer un rendez-vous pour recevoir l’un ou l’autre de ces vaccins pour votre deuxième dose. Ils fonctionnent de la même façon, et leurs niveaux de sûreté et d’efficacité sont similaires.

Si vous avez reçu le vaccin d’AstraZeneca comme première dose et que vous êtes âgés de moins de 55 ans, il est recommandé de recevoir un vaccin à ARNm (Moderna ou Pfizer-BioNTech) comme deuxième dose, à moins d’avis contraire.

Si vous êtes âgés de 55 ans ou plus, vous pouvez recevoir le vaccin d’AstraZeneca ou un vaccin à ARNm comme deuxième dose.

On rassure les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin d’AstraZeneca/Covishield : le vaccin offre une protection contre les infections, les formes graves de la maladie et les hospitalisations.

Deux nouveaux cas

La Santé publique a signalé deux nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui.

Les deux cas se trouvent dans la zone 3 (région de Fredericton), soit :

une personne âgée de 80 à 89 ans; et

une personne âgée de 90 ans ou plus.

Ces deux cas sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a 2318 cas confirmés au Nouveau-Brunswick. Depuis hier, une personne s’est rétablie, ce qui donne un nombre total de 2216 rétablissements jusqu’à maintenant.

Il y a eu 45 décès, et il y a 56 cas actifs. Six patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick, et deux d’entre eux se trouvent à l’unité des soins intensifs.

Hier, 505 tests de dépistage ont été réalisés, ce qui donne un nombre total de 356 934 tests jusqu’à maintenant.

Rappel de la phase jaune

Toutes les zones sont dans la phase jaune en vertu de l’arrêté obligatoire de la province. Le Nouveau-Brunswick est à la deuxième étape du retour à la phase verte.