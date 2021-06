Memramcook: nouveaux locaux pour un centre de soins pour enfants

Le Centre de pédiatrie sociale du Sud-est, qui offre des soins de pédiatrie sociale en communauté aux régions rurales des environs, a inauguré son nouveau siège social à Memramcook.

Après plusieurs déménagements, le Centre de pédiatrie sociale du Sud-est (CPSSE) de Memramcook a finalement trouvé son chez-soi. Le nouveau siège social comporte entre autres une salle de réunion, une salle d’examen, et pas mal plus d’espace, selon la Dre Elaine Deschênes, pédiatre.

«Un centre de pédiatrie sociale en communauté, surtout à ses débuts, c’est voué à grossir, donc on espère qu’il y aura beaucoup plus de services qui pourront se joindre à notre équipe, que ce soit de l’aide aux devoirs, de la psychologie, de l’art-thérapie ou de la musicothérapie», dit-elle.

Elle explique que des représentants du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, situé à Shediac, y viennent régulièrement pour offrir leurs services à la région de Memramcook.

«Quand on sait que de l’espace ne sera pas utilisé, on essaie de le mettre au service de différentes entités dans la communauté», dit la Dre Deschênes.

Son équipe – une secrétaire et une travailleuse sociale – tente ni plus ni moins d’améliorer le sort de tous les enfants de Memramcook et des régions rurales environnantes.

L’équipe a aussi emménagé dans une maison moins spacieuse et même dans l’Institut de Memramcook au cours des années, avant que le Village de Memramcook décide d’acquérir un nouvel espace pour le Centre.

L’ouverture officielle a ensuite été repoussée à plusieurs reprises en raison de la pandémie.

La Dre Elaine Deschênes explique que le centre de pédiatrie sociale s’adresse aux enfants qui vivent en situation de vulnérabilité. La ruralité, chez les francophones, «est un gros défi», et les soins n’y sont pas les mêmes qu’en milieu urbain.

«Ma vision, ce serait que chaque région du N.-B. bénéficie des services d’un centre de pédiatrie sociale, parce que c’est carrément complémentaire et ça peut alléger le système traditionnel de médecine.»

Le centre offre une approche «globale» des soins de l’enfant, ce qui implique parfois une intervention auprès des parents ou des autres enfants d’une famille, selon la docteure.

Elle explique que le Centre peut aussi bien prescrire des médicaments que des façons d’améliorer les rapports entre des membres de la famille dans le but d’aider l’enfant.

Puisque ses soins s’attaquent souvent aux causes sous-jacentes des problèmes chez les enfants, ils peuvent «aider à prévenir énormément de choses» pendant la croissance, selon la docteure.

«On fait de l’éducation, de la prévention, du traitement de première et deuxième ligne, tout sous un même toît.»

L’équipe du CPSSE dessert actuellement une centaine de familles.