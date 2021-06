Miramichi-Grand Lake suscite une grande convoitise

Une troisième personnalité de la scène politique vient de signifier son intérêt à représenter les électeurs de la circonscription fédérale de Miramichi-Grand Lake.

Après les députés provinciaux Lisa Harris et Jake Stewart, voilà que Adam Lordon, actuel maire de Miramichi, a signifié son intention de succéder au libéral Pat Finnigan.

Ce dernier a annoncé au début de la semaine dernière son retrait de la vie politique active, et ce, après deux mandats en tant que député à la Chambre des Communes.

Adam Lordon est maire de la Ville de Miramichi depuis 2016. Il a également siégé pendant trois ans en tant que président de l’Association des cités du Nouveau-Brunswick.

Il avait été reconduit dans ses fonctions de maire le mois dernier après avoir été élu par acclamation lors du scrutin municipal.

«Maintenant plus que jamais, il existe un besoin d’une voix forte et progressiste pour nous représenter à Ottawa et continuer à lutter pour les gens, les familles, les communautés et l’économie de notre région», a affirmé le principal intéressé dans une déclaration de candidature publiée tôt samedi sur le réseau social Facebook.

L’accès à une banquette à la Chambre des communes à Ottawa est toutefois encore loin d’être assuré pour Adam Lordon.

Celui-ci devra tout d’abord obtenir la faveur des membres du Parti libéral du Canada de sa circonscription lors d’une assemblée d’investiture qui devrait se tenir bientôt.

La députée libérale provinciale de Baie-de-Miramichi-Neguac, Lisa Harris, entend elle aussi faire le saut en politique fédérale.

Ancienne ministre sous le gouvernement de Brian Gallant, Mme Harris a été élue députée provinciale une première fois en 2014, puis réélue en 2018 et en 2020.

Jake Stewart, ancien ministre des Affaires autochtones du gouvernement Higgs et député provincial conservateur depuis 2010 lorgne lui aussi la circonscription de Miramichi-Grand Lake.

Sa nomination en tant que candidat de l’équipe du chef conservateur Erin O’Toole avait été officialisée lors d’une assemblée d’investiture tenue le mois dernier.

L’annonce de la candidature d’Adam Lordon a été bien accueillie chez les élus libéraux du Nouveau-Brunswick.

«Avec ces deux candidatures libérales, ça démontre à mon avis que le Parti libéral du Canada a repris le momentum et qu’il y a un engouement de tous les partis politiques pour la région de Miramichi », a confié à l’Acadie Nouvelle Wayne Long, député libéral de la région de Saint-Jean.

À l’autre bout de la province, le député René Arseneault s’est dit à la fois heureux de l’engouement des deux aspirants candidats libéraux pour la circonscription de Miramichi-Grand Lake et déçu du départ prochain du député Pat Finnigan.

«Pat Finnigan se retire pour des raisons familiales évidentes, mais c’est quand même un peu dommage car c’est un député exemplaire et mon meilleur pote à Ottawa!», a confié le député de Madawaska—Restigouche.

L’annonce de la candidature d’Adam Lordon a également été bien accueillie à Miramichi même.

Des membres de la communauté francophone de l’endroit ont confié à l’Acadie Nouvelle que Adam Lordon était un exemple de belle collaboration avec les francophones de l’endroit depuis son arrivée en tant que maire de Miramichi.

Son travail avec les Premières Nations de la région et les nouveaux arrivants établis à Miramichi a également été souligné par plusieurs.