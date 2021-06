Entente historique au port de Belledune

L’Administration portuaire de Belledune, la Première Nation de Pabineau, la Première Nation d’Eel River Bar et Mi’gmawe’I Tplu’taqnn Inc. ont conjointement annoncé lundi la signature d’un protocole garantissant que les Premières Nations seront consultées lors de projets de développement portuaire.

Cette entente est la première du genre à être ratifiée au Canada, ont tour à tour confirmé à l’Acadie Nouvelle l’Administration portuaire de Belledune et le chef de la Première Nation de Pabineau, Terry Richardson.

La création de ce protocole garantit la collaboration entre le port de Belledune et les Premières Nations dans la détermination des impacts des projets sur les terres fédérales.

L’entente se veut un complément au Protocole de relations, d’engagement et de consultation, un accord historique déjà signé.

«Lorsque nous nous sommes réunis et avons examiné la nouvelle législation, nous avons constaté qu’il manquait un élément proactif. La relation entre l’Administration portuaire de Belledune et les premiers gardiens des terres est on ne peut plus importante et, à notre avis, s’assurer d’avoir des échanges constructifs est essentiel. C’est une question de respect», a affirmé Denis Caron, le président-directeur général de l’Administration portuaire.

Les signataires de l’entente ont indiqué avoir établi un important processus de mobilisation et de consultation pratique grâce auquel tous les partis pourront soulever leurs points de vue et prendre position tout en maintenant, en favorisant et en renforçant les relations de travail avec les promoteurs du projet.

Les responsables estiment également vouloir continuer d’être ouverts, transparents et respectueux à l’égard du développement du Port de Belledune.

Même si le port de Belledune est situé à une cinquantaine de kilomètres de la Première nation Pabineau, le chef Terry Richardson a indiqué que sa communauté avait à coeur le développement des installations portuaires.

«Cette entente va permettre à notre communauté d’être impliquée auprès des industries qui sont présentes dans la région et de faire avancer certains projets qui sauront profiter à tout le monde, pas seulement aux membres des Premières Nations», a indiqué le chef autochtone en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

«Il faut aussi savoir que les ancêtres de la Première nation Pabineau occupaient autrefois un vaste territoire compris entre les villages de Grande-Anse et de Belledune», a ajouté Terry Richardson.