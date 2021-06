Glyphosate: un comité se penche sur l’épandage d’herbicides

Le travail d’un comité de l’Assemblée législative sur l’épandage de glyphosate a débuté mardi après avoir été repoussé par la pandémie.

Ce produit chimique controversé et potentiellement cancérigène à une certaine concentration est l’herbicide le plus répandu au monde, et il est utilisé par des entreprises forestières et des agriculteurs au N.-B.

Lois Corbett, directrice exécutive du Conseil de conservation du N.-B., était la première à faire part de ses observations au comité.

Elle estime que le gouvernement devrait réduire de beaucoup la taille des coupes à blanc qui sont permises sur les terres de la couronne.

Le glyphosate sert surtout à éliminer les arbres feuillus sur ces terres afin de faciliter la croissance des espèces conifères qui sont plus rentables.

En éliminant les coupes à blanc, le gouvernement ne devrait plus avoir besoin de pratiquer l’épandage de glyphosate ni d’autres herbicides, et pourrait alors interdire leur utilisation, selon elle.

Lois Corbett croit aussi que le gouvernement devrait consulter la population davantage, puisqu’elle estime que «le peuple a perdu confiance envers le gouvernement» lorsqu’il s’agit de gérer les terres de la Couronne.

Francine Levesque, représentante du groupe environnemental Éco-Vie de Kedgwick, est plutôt sceptique quant à la volonté réelle de la branche politique de légiférer contre l’utilisation du glyphosate en forêt. Elle a également témoigné devant le comité mardi.

«On y a inclus tout le secteur de l’agriculture, largement favorable au glyphosate, alors que nos inquiétudes initiales portaient sur la forêt.

Bref, on sent que ça part mal. Mais en même temps, on ne pouvait pas ne pas y prendre part», dit-elle en entrevue avant sa comparution devant le comité.

Mme Levesque préfère elle aussi l’idée d’une coupe sélective au lieu des coupes à blanc.

Un calcul du risque

Chris Edge, chercheur en écologie de l’écosystème forestier pour le compte de Ressources naturelles Canada, a expliqué aux députés que des études ont suivi la dégradation de glyphosate présent dans des plantes et dans certains animaux, tels que les chevreuils et les orignaux.

La concentration du produit chimique est toutefois beaucoup trop faible pour avoir un effet quelconque sur la santé, selon lui.

Santé Canada a fait une observation similaire en 2017 et en 2019, statuant que le glyphosate ne représente pas de risques «préoccupants» pour la santé lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi et qu’il est «peu probable» qu’il présente un risque de cancer pour les humains.

En 2015, le Centre international de Recherche sur le Cancer de l’Organisation mondiale de la santé a classé le glyphosate comme «probablement cancérigène» pour les humains en s’appuyant sur plusieurs études publiques.

L’année suivante, une réunion conjointe de l’OMS et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture a toutefois conclu que cette substance est peu susceptible de présenter un risque cancérigène pour les personnes qui y sont exposées dans leur alimentation.

-Avec la contribution du journaliste Jean-François Boisvert