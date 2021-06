Soins aux aînés: l’entreprise privée gagne du terrain

Le modèle des foyers de soins privés développés par l’entreprise Shannex prend une place grandissante au Nouveau-Brunswick. La tendance inquiète parmi les défenseurs des aînés et du personnel de soins.

Jusqu’en 2008, tous les foyers de soins de la province étaient administrés par des organismes sans but lucratif, gérés par des conseils d’administration locaux. C’était avant que le gouvernement de Shawn Graham n’ouvre la porte au secteur privé pour la construction de foyers de soins.

Le premier ministre libéral de l’époque voyait alors deux avantages principaux dans ces nouveaux partenariats public-privé: une construction rapide et surtout des risques très faibles pour le contribuable.

Shannex s’est depuis imposée comme le plus gros joueur et dispose désormais d’un réseau de dix foyers de soins privés répartis entre Fredericton, Quispamsis, Saint-Jean, Riverview, Moncton et Miramichi. En vertu du modèle de «rémunération à l’acte», l’entreprise basée en Nouvelle-Écosse est responsable de la conception, de la construction, du financement et de l’exploitation des établissements.

Shannex a en fait remporté tous les appels d’offres émis par le Nouveau-Brunswick au cours de la dernière décennie. La semaine dernière, le gouvernement provincial a annoncé que Shannex ouvrira dès 2023 deux nouveaux foyers de 60 lits, l’un à Moncton, l’autre à Saint-Jean.

Ces annonces ont fait réagir l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, qui milite depuis plusieurs années en faveur de foyers de soins de longue durée et les foyers de soins spéciaux publics. On se demande notamment si le promoteur néo-écossais raflera aussi les deux appels d’offres en cours, l’un pour la construction d’un établissement de 60 lits dans la Péninsule acadienne, l’autre pour le remplacement de la Villa Providence à Shediac.

«Bientôt Shannex va avoir le monopole des foyers de soins au Nouveau-Brunswick, entrevoit Marcel Larocque. Ils vont finir par contrôler le marché et contrôler les coûts.»

Le président de l’association craint qu’il devienne plus difficile de signaler des incidents, qu’il s’agisse d’abus verbal ou de manque de soins de base. «Lorsque de telles situations se produisent dans des foyers privés, les propriétaires n’ont pas besoin de tenir compte des demandes de la population, alors que dans un foyer public, elle a des comptes à rendre.»

Il n’est pas le premier à se dire préoccupé par la question de la transparence. En 2018, le chef du Parti vert, David Coon, s’était rendu jusqu’en cour pour forcer le gouvernement provincial à divulguer les détails des contrats conclus avec Shannex.

Sans succès.

Malgré l’avis de la commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, il n’a pas été en mesure de savoir combien d’argent le gouvernement verse à l’entreprise pour chaque lit et combien d’employés doivent y travailler.

«Pas de profits sur le dos des aînés»

L’an dernier, le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick avait appelé la province à «cesser ses efforts visant à privatiser le secteur des foyers de soins».

«Sans un plan solide pour recruter des infirmières autorisées, ces nouvelles constructions resteront malheureusement vides en raison du manque de ressources humaines, déclare cette fois la présidente du SIINB, Paula Doucet. Nos aînés et nos infirmières méritent des conditions de travail et de vie sûres et saines dans nos foyers de soins existants – et non de nouveaux foyers soins privatisés.»

Dans un rapport, le SIINB montre notamment du doigt des «niveaux de soins insatisfaisants» dans certains foyers de soins privés. Le syndicat s’appuie par exemple sur une étude de 2020 menée par la défenseure des aînés de la Colombie-Britannique, qui évaluait que les exploitants à but lucratif dépensaient 10 000$ de plus par résident par année que leurs homologues sans but lucratif.

La présidente du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, Sharon Teare, abonde dans ce sens.

«La recherche de profits compromet les soins des résidents, qu’il s’agisse d’économiser sur les ressources, le matériel ou le personnel, allègue-t-elle. On ne devrait pas faire de profit sur le dos des aînés.»

Les mêmes règles

Questionné sur le sujet, un porte-parole du ministère du Développement social, Jeremy Trevors, répond que «tous les foyers de soins sont assujettis aux exigences du ministère en matière de permis et d’inspection, qu’ils soient avec ou sans but lucratif».

De son côté, Shannex réplique également que ses établissements sont soumis aux mêmes normes provinciales. «Nous sommes redevables au gouvernement provincial en vertu de la Loi sur les foyers de soins, tout comme l’ensemble des opérateurs du secteur de soins de longue durée. Cette loi assure que tout opérateur agréé dans ce secteur adhère aux plus de 54 normes précisées dans le Manuel des normes des services des foyers de soins de la province, écrit Katherine VanBuskirk, directrice des communications de l’entreprise néo-écossaise. Les rapports d’inspection pour chaque foyer sont partagés avec le public sur le site web du ministère et un lien vers ces rapports est inclus sur notre propre site web.»

Mme VanBuskirk affirme par ailleurs que l’hébergement n’est pas moins abordable qu’ailleurs. «Le processus d’admission à nos communautés de soins de longue durée et les coûts pour chaque résident sont identiques à ceux dans tous les autres foyers de soins agréés au Nouveau-Brunswick», souligne-t-elle.

Une coopérative acadienne à l’avenir incertain

La Villa Providence de Shediac craint d’être remplacée un acteur du secteur privé. Lancé en 2018, le processus d’appel d’offres est toujours en cours pour remplacer le foyer de soins de 190 lits, vieillissant et mal en point.

Fondée à Shediac il y a plus de 50 ans, l’organisme a pris le relais de l’hospice créé en 1912 par trois religieuses des Sœurs de la Providence. Aujourd’hui, il gère quatre établissements de soins, de nombreux appartements pour aînés et emploie près de 550 employés.

L’aventure est toutefois menacée par l’appel d’offres émis par le gouvernement provincial pour remplacer l’édifice vieillissant situé tout près de l’école Louis-J.-Robichaud à Shediac.

Les administrateurs du nouvel établissement seront déterminés par soumission, au grand désarroi de l’organisme sans but lucratif. Le promoteur retenu pour le projet sera responsable de la conception, de la construction et de la gestion de l’établissement. Si elle n’est pas retenue, la Villa Providence perdra sa licence d’exploitation.

Son conseil d’administration avait d’abord dénoncé l’approche de Fredericton, évaluant qu’un foyer de soins communautaire comme celui de Shediac n’est pas en mesure de tenir tête au secteur privé pour hériter d’un projet estimé à environ 70 millions $.

Le discours est désormais plus optimiste. «Nous sommes dans l’attente, mais je pense qu’on s’en va dans la bonne direction», note le directeur général, Ronald LeBlanc.

Le ministère du Développement social affirme en tout cas donner une chance égale à tous les coureurs. «Nous sommes convaincus que les entités sans but lucratif peuvent également exceller dans ce modèle», affirme un porte-parole du ministère, Jeremy Trevors.

La direction de la Villa Providence espère que la nouvelle stratégie d’approvisionnement selon le principe du «Nouveau-Brunswick d’abord», qui doit assurer que les biens et les services requis par le gouvernement sont obtenus auprès d’entreprises d’ici, jouera en sa faveur.

Le chef du Parti vert, David Coon, estime toutefois que les exigences élevées des appels d’offres rendent le processus moins accessible aux organisations sans but lucratif.

«Le processus favorise la privatisation. Les fonctionnaires préfèrent travailler avec des foyers de soins privés avec un modèle d’entreprise qu’avec des conseils d’administration. C’est une question d’efficacité de la communication, avance-t-il. Mais pour moi ce n’est pas la meilleure solution. La question qui compte c’est “Quel modèle est le meilleur pour nos aînés?”»

Ronald LeBlanc souhaite évidemment que la gestion des établissements de soins de longue durée demeure entre les mains de conseils d’administration locaux formés de personnes de la région.

«Notre dévouement, nos ressources, notre argent vont aux résidents. Les entreprises privées sont là pour faire de l’argent, leur siège social est souvent situé à l’extérieur de la province et l’argent va aux actionnaires. Les soins aux aînés, c’est un business qui va continuer à grossir. Je souhaite que l’argent reste dans la province. Je pense qu’on a les compétences à l’intérieur du Nouveau-Brunswick.»