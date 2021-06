1200 finissants au CCNB

Les cérémonies de fin d’études des cinq campus du CCNB débutent jeudi. Au total, le CCNB honorera plus de 1200 finissantes et finissants, dont plus de 350 étudiants internationaux.

Dans un message mis en ligne, le PDG du CCNB, Pierre Zundel, a tenu à féliciter les finissantes et finissants pour leur souplesse et leur résilience remarquables pendant la dernière année collégiale.

«Nous avons vécu une année difficile avec la pandémie; des contraintes sanitaires à suivre, un virement à la formation virtuelle pour plusieurs, des changements d’horaire avec, dans plusieurs cas, des enfants à la maison. Vous avez vécu des moments de solitude, de frustration et de défis. Vous les avez relevés avec courage. Aujourd’hui, vous recevez votre récompense. Nous sommes très fiers de vous!»

«Vous êtes à l’aube d’une nouvelle aventure, tout est possible! Foncez avec courage. Vous avez toutes les habiletés et les compétences nécessaires pour réaliser votre projet de vie-carrière. Au nom de tout le personnel et du Conseil des gouverneurs, je vous félicite pour votre succès.»

La direction du CCNB précise que les cérémonies se dérouleront dans le respect des consignes sanitaires.