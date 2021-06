Avec l’arrivée du temps chaud, gare aux algues bleues

Le gouvernement provincial rappelle que certains types d’algues bleues produisent des toxines qui peuvent provoquer des irritations de la peau, des yeux et de la gorge. Des effets plus graves sur la santé comme des maladies gastro-intestinales peuvent survenir si les toxines sont consommées. Ces toxines peuvent également être nuisibles aux animaux de compagnie, aux poissons, à la faune et au bétail.

Les algues bleues (cyanobactéries) sont des bactéries naturellement présentes dans de nombreux étangs, lacs et rivières du Nouveau-Brunswick. Elles ne sont normalement pas visibles, mais, dans certaines conditions, elles peuvent se multiplier pour former des fleurs d’eau en surface ou des tapis benthiques (au fond de l’eau).

«Nous voulons que tous les résidents puissent être actifs et profiter du plein air, mais nous voulons également qu’ils comprennent les risques potentiels de l’exposition aux algues bleues et qu’ils en tiennent compte, a déclaré mercredi dans un communiqué la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell. Les gens du Nouveau-Brunswick sont invités à se familiariser avec l’apparence des algues bleues afin de minimiser les risques pour eux-mêmes, leurs proches et leurs animaux de compagnie.»

Bien qu’elles soient souvent de couleur bleu-vert, les fleurs d’eau en surface peuvent également être vertes, rouges, brunes ou jaunes. Des tapis benthiques, qui peuvent se former au fond des lacs et des rivières, peuvent ressembler à des amas de végétaux qui peuvent paraître noirs, bruns ou vert foncé dans l’eau. Cependant, lorsqu’ils s’échouent sur la rive, ils peuvent sembler bruns ou gris une fois séchés. Ils peuvent également être attachés à des roches ou à de la végétation aquatique.

«Vous pouvez toujours prendre certaines mesures pour aider à vous protéger tout en profitant des eaux utilisées à des fins récréatives, a affirmé la Dre Russell. Les fleurs d’eau peuvent être imprévisibles, alors il est important de toujours vérifier l’eau avant d’y entrer et d’éviter de nager dans des zones où il y a des fleurs ou des tapis visibles.»

Voici d’autres conseils de sécurité: surveillez toujours les jeunes enfants et les animaux de compagnie qui sont près des eaux utilisées à des fins récréatives; n’avalez pas l’eau des lacs ou des rivières; prenez un bain ou une douche immédiatement après la baignade; N’entrez pas dans l’eau si vous avez des plaies ou des coupures ouvertes; lavez-vous toujours les mains avant de manger.

On avise les propriétaires d’animaux de compagnie que les tapis benthiques, y compris ceux qui s’échouent sur les rives des lacs et des rivières, peuvent être toxiques et possiblement mortels pour les chiens, s’ils en consomment.

Les chiens sont attirés par leur odeur et ne doivent pas manger les végétaux ou les tapis flottants. À titre préventif, les enfants et les adultes ne devraient pas jouer avec les tapis benthiques – ni les manipuler – lorsqu’ils pataugent, pêchent, naviguent ou profitent des eaux utilisées à des fins récréatives de toute autre façon.