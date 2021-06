Frontière: les premiers ministres tentent de s’entendre

Des discussions sont entamées pour résoudre le conflit à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Une rencontre entre les premiers ministres de l’Atlantique mercredi après-midi a porté sur les restrictions imposées aux voyageurs du N.-B. qui veulent se rendre en Nouvelle-Écosse ainsi que sur la manifestation qui bloque l’autoroute entre les deux provinces.

Les premiers ministres ont discuté des vérifications effectuées auprès des automobilistes qui tentent de franchir les frontières entre les provinces.

Blaine Higgs affirme que sa province partagera des informations avec la Nouvelle-Écosse sur les voyageurs qui arrivent au N.-B. en provenance d’autres provinces comme le Québec, y compris des informations sur l’identité et le niveau de vaccination de ces voyageurs.

«Ils pourront les appeler, leur demander de se faire tester ou de s’isoler, (ils pourront) faire ce qu’ils veulent. Le reste d’entre nous devraient avoir le droit de se déplacer librement entre les quatre provinces de l’Atlantique.»

En échange de ce partage d’informations, Blaine Higgs espère que son homologue de la Nouvelle-Écosse acceptera de permettre aux Néo-Brunswickois de franchir la frontière librement, au même titre que les autres habitants des autres provinces de l’Atlantique.

Depuis 8h mercredi, les voyageurs de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador peuvent entrer en Nouvelle-Écosse sans isolement ni test de dépistage, et ce, même s’ils ne sont pas vaccinés.

Ceux du Nouveau-Brunswick doivent toutefois s’isoler et subir des tests même s’ils sont vaccinés.

C’est cette mesure que Blaine Higgs cherche à éliminer.

«C’est ce que le premier ministre Rankin et le docteur Strang sont en train d’envisager en ce moment», dit Blaine Higgs.

Le premier ministre du N.-B. affirme qu’il pourrait y avoir une nouvelle rencontre dès demain avec ses homologues à ce sujet.

Il affirme aussi que les quatre premiers ministres sont d’accord pour dire que les services essentiels doivent continuer à pouvoir franchir la frontière, qui est bloquée depuis mardi soir en raison d’une manifestation.

«Je crois que le blocage (de l’autoroute) est un symptôme ou une manifestation de la frustration des gens», dit Higgs.

Selon le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le blocage de l’autoroute a causé des interruptions de services au Centre de santé régional de Cumberland, à Amherst. Une centaine de rendez-vous ont été annulés.

De plus, des camions réfrigérés contenant des denrées alimentaires et des médicaments sont bloqués à la frontière et risquent de perdre leur marchandise s’ils manquent d’essence.