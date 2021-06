La situation reste bloquée à la frontière entre le N.-B. et la N.-É.

Les files de véhicules à l’arrêt ne se réduisent pas sur l’autoroute transcanadienne alors que des manifestants opposés aux restrictions sur les déplacements maintiennent leur blocus entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Et si le dialogue est ouvert entre les premiers ministres des deux provinces, ni l’un ni l’autre ne se dit prêt à changer d’approche.

Le caporal Chris Marshall, de la GRC de la Nouvelle-Écosse, indique que la circulation a été fermée dans les deux sens pendant la nuit de mardi à mercredi après qu’une manifestation qui a commencé mardi à la sortie 7 près de Cobequid Pass s’est déplacée vers la zone frontalière à l’extérieur d’Amherst, en Nouvelle-Écosse.

La décision du gouvernement néo-écossais d’imposer des restrictions aux voyageurs néo-brunswickois, annoncée quelques heures avant l’ouverture espérée de la bulle, a mis le feu aux poudres. Contrairement aux citoyens de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, les voyageurs du Nouveau-Brunswick sont soumis à des exigences d’isolement en fonction de leur statut vaccinal et de résultats à des tests de dépistage de la COVID-19.

Le premier ministre Iain Rankin estime que ces mesures étaient nécessaires en raison de la décision de son voisin d’ouvrir ses frontières aux résidents du reste du pays qui ont reçu au moins une dose d’un vaccin, ce que ne permettent pas encore les autres provinces de l’Atlantique.

Ce revirement de dernière minute a provoqué un tollé des deux côtés de la frontière. Nombreux sont ceux qui avaient prévu de se rendre en Nouvelle-Écosse au cours des prochains jours.

Le nombre de manifestants a augmenté au cours de la matinée mercredi. La GRC a entamé des pourparlers avec ces derniers pour rouvrir l’autoroute et les travailleurs essentiels ont pu franchir la frontière, non sans difficultés. En fin d’après-midi, la force policière menaçait toutefois de «changer d’approche» si les négociations n’aboutissent pas.

Plusieurs ont répondu à l’appel au blocage lancé par Elizabeth Smith-McCrossin, la députée conservatrice de Cumberland North en Nouvelle-Écosse. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la politicienne a dénoncé une «décision politique non motivée par la médecine».

«Nous avons des familles qui vivent à 10 minutes de l’autre côté de la frontière qui ont été séparées depuis novembre», peste-t-elle.

Le premier ministre Iain Rankin a qualifié ces actes d’«irresponsables» et a appelé à la reprise de la circulation.

«Je suis inquiet. Je crois qu’ils doivent reconnaître l’ironie de bloquer une frontière qu’ils souhaitent ouverte. Je demande à tous les politiciens de soutenir la santé publique et la sécurité des Néo-Écossais pendant une semaine», a-t-il répliqué.

«Les camionneurs ne traversent pas la frontière; l’hôpital d’Amherst n’offre désormais que des services essentiels et les écoles ne peuvent pas ouvrir.»

Cet enjeu sera au coeur d’une rencontre entre les chefs de gouvernement des quatre provinces de l’Atlantique mercredi soir.

Quelques heures auparavant, Iain Rankin campait toutefois sur sa position. Il répète qu’il n’y aura aucun assouplissement à la frontière et demande aux gens d’attendre une semaine de plus pour permettre à davantage de Néo-Écossais de recevoir une dose de vaccin.

Le Nouveau-Brunswick déterminé à honorer sa promesse

Le premier ministre Blaine Higgs ne se dit pas non plus prêt à remettre en question son plan de réouverture. Il reconnaît avoir été pris de court par le choix du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, mais reconnaît son droit à imposer les mesures qu’il juge nécessaires.

«Je crois que nous allons trouver une solution et je suis confiant qu’il sera possible de reformer la bulle atlantique dès que possible», s’avance-t-il en conférence de presse.

«Nous allons tous agir comme des adultes et discuter des approches de chaque province. Nous sommes très à l’aise avec notre approche. Nous avons annoncé il y a quatre semaines quelles seraient les mesures et nous allons respecter ce que nous avons promis aux Néo-Brunswickois, c’est très important pour nous.»

Avant lui, la Dre Jennifer Russell a réaffirmé que la levée des restrictions au Nouveau-Brunswick était «basée sur la science et fondée sur des preuves», rappelant que les taux de vaccination sont désormais élevés dans l’ensemble du Canada et que le nombre de cas diminue partout.

Blaine Higgs a également souligné le rôle de «bouclier de l’Atlantique» qu’a joué le Nouveau-Brunswick depuis le début de la pandémie.

«Nous continuons de surveiller la frontière avec le Québec et les voyageurs qui arrivent dans nos aéroports. Mardi, 62 véhicules ont été refoulés à la frontière parce qu’ils ne satisfaisaient pas à nos critères, cela inclut des véhicules qui se rendaient en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador», dit-il.

«Je suis certain qu’ils comprendront ce que nous faisons depuis 16 mois pour protéger toute la région de l’Atlantique n’a pas changé.»

Le premier ministre néo-brunswickois enjoint lui aussi les manifestants à se retirer.

«J’encourage les manifestants à défaire les barrages et à retourner à leurs vies normales, a-t-il déclaré. On ne résoudra rien avec ce barrage, on ne posera que des problèmes aux gens qui essaient de se déplacer. Ce n’est pas le moment de perdre patience, de perdre le contrôle ou de perturber nos voisins et nos amis.»

De nombreux appels à la coopération

De son côté, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard se dit très préoccupé par la situation et souhaite un dénouement hâtif.

«Cette route est une connexion importante pour l’Île-du-Prince-Édouard et il faut qu’elle soit ouverte aussi vite que possible. Nous espérons être en mesure de travailler à une résolution rapide et paisible à cette perturbation aussi tôt que possible», peut-on lire dans un communiqué.

Le chef du Parti vert, David Coon, estime que la décision de la Nouvelle-Écosse est une «calamité pour les familles néo-brunswickoises et néo-écossaises qui prévoyaient rendre visite à des êtres chers ou reprendre leurs responsabilités d’aidants naturels.» Il se propose même de jouer le rôle de médiateur entre les deux chefs de gouvernement.

«Les gens faisaient déjà leurs bagages aujourd’hui pour partir. Les premiers ministres Higgs et Rankin doivent tenir des négociations d’urgence pour résoudre rapidement leurs différends afin que la bulle puisse être ouverte cette semaine. Le premier ministre Rankin doit accepter d’ouvrir complètement la frontière de la Nouvelle-Écosse aux gens du Nouveau-Brunswick, et le premier ministre Higgs doit accepter de modifier les règles de voyage du Nouveau-Brunswick. Un compromis doit être trouvé, et rapidement.»

Jean-Marc Picard, directeur général de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique, parle quant à lui d’une «situation ridicule», source de stress et de complications pour les camionneurs, et mentionne le risque de pénurie si des centaines de semi-remorques demeurent bloqués de la sorte.