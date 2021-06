Sud-Est: un programme de festivals presque normal

La directrice de l’événementiel et du tourisme de la Ville de Moncton, Jillian Somers, a présenté avec un grand enthousiasme un programme presque normal de festivals de juillet à début septembre.

«Je suis tellement contente d’annoncer que nous pouvons retrouver les festivités que nous adorons, s’est exclamée la fonctionnaire. Ç’a l’air un petit peu différent des années précédentes, mais nous sommes tellement satisfaits quand même d’accueillir à nouveau tellement de nos partenaires.»

La Ville de Moncton expose le programme sur le site internet experiencemoncton.ca. Elle précise que le nombre d’événements pourra augmenter à mesure que les restrictions sanitaires disparaîtront. L’administration ajoute qu’elle a surtout voulu attirer les festivaliers et les plaisanciers au centre-ville.

«Le Rib Fest est juste dans quelques petits jours, s’est réjouie Mme Somers. Nous sommes vraiment enthousiastes de les avoir. Ce sera dans un nouvel endroit, du 25 au 27 juin, mais nous leurs sommes tellement reconnaissants pour leur créativité.»

Les amateurs de grillades pourront chercher leurs mets préférés au volant dans l’espace de stationnement du Colisée de Moncton. Les restaurateurs feront chauffer des viandes de de 11h à 20h le vendredi et le samedi ainsi que de 11h à 19h le dimanche.

«Je sais que beaucoup de gens veulent venir à pied à cause des assouplissements des mesures sanitaires, mais nous ne pouvons pas modifier notre organisation à cause des approbations requises», a expliqué le président de l’événement, Colin Reeves.

Il espère en revanche pouvoir organiser le Rib Fest habituel au parc Riverain en 2022.

«Je suis contente de dire que le Festival Acadie Rock organise un tintamarre cette année, a aussi annoncé Mme Somers. Il sera dans les rues du centre-ville de Moncton, suivi par le grand spectacle du 15 août. Beaucoup de détails surprenants viendront à ce sujet.»

Le programme de L’été en ville prévoit également, entre autres: Pops NB du 3 au 4 juillet, Acoustica du 6 juillet au 24 août, le Festival Inspire du 12 au 17 juillet, la semaine de la fierté du 23 août au 5 septembre et un marché tous les jeudis soir au parc Riverain.

Le Festival du homard sous une forme inédite

Les spectateurs du Festival du homard de Shediac, qui se déroulera du vendredi 9 au dimanche 11 juillet, assisteront quant à eux aux concerts en étant assis dans des enclos séparant leur bulle d’amis de celle des autres. La direction soutient qu’elle n’avait pas le choix. Elle demeure néanmoins confiante.

«Nous serons l’un des premiers événements majeurs de la province qui revient avec une formule quasi normale. Notre plan est solide, nous y travaillons très dur depuis plusieurs mois, ce sera un good time», assure le président du festival, Pascal Haché.

Les festivaliers devront acheter des espaces de 10 pieds carrés pouvant accueillir huit personnes maximum. Dans ces espaces, ils auront le droit de retirer leur masque et d’acheter des boissons aux serveurs qui passeront leur rendre visite.

«Ce que les gens doivent comprendre, c’est le nombre très limité d’espaces que nous aurons à vendre. Si vous voyez l’un de vos artistes préférés dans notre programmation, n’attendez pas, achetez un stand, ça va se vendre comme des petits pains chauds», a déclaré M. Haché.

La directrice générale du festival, Julie Arsenault indique que le nombre d’enclos devant la scène est de 190. Les billets seront en vente en ligne le 25 juin à 10h sur le site web du Festival ou en personne au Centre multifonctionnel situé au 58, rue Festival à Shediac le 25 juin de 10h à 12h.

Les artistes seront Tina Gautreau, Three Bob Night, Old School et Big Bad Party Band le 9 juillet, Tradition, Hert LeBlanc et Cayouche le 10 juillet, Moyenne Rig, Scott & Gerald Delhunty, Hert et Rhéal LeBlanc le 11 juillet.

«S’il pleut, les espaces ne seront pas remboursés, à moins d’un ouragan», précise Mme Arsenault.