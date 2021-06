COVID-19: deux nouveaux cas et 12 000 Néo-Brunswickois vaccinés

Plus de 12 000 deuxièmes doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées aux Néo-Brunswickois, mercredi. La Santé publique a de plus annoncé deux nouveaux cas.

Il y a un cas dans la zone 1 (région de Moncton). Il s’agit d’une personne âgée de 40 à 49 ans, et ce cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a un cas dans la zone 3 (région de Fredericton). Il s’agit d’une personne âgée de 70 à 79 ans, et ce cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Le nombre de cas actifs est maintenant de 40. Il était de 43 mercredi et de 61 il y a une semaine.

Six patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick, et deux d’entre eux se trouvent à l’unité des soins intensifs.

Par ailleurs, au cours des sept derniers jours, près de 72 000 premières et deuxièmes doses d’un vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans l’ensemble de la province. Plus de 91 000 personnes ont par ailleurs pris rendez-vous par l’entremise des cliniques organisées par le Réseau de santé Vitalité et le Réseau de santé Horizon.

Jeudi, 23,3% des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés. Le nombre de premières doses administrées continue également d’augmenter, atteignant maintenant 76,7%.

Tous les gens du Nouveau-Brunswick admissibles peuvent prendre rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose si au moins 28 jours se sont écoulés depuis leur première dose.