Des victimes du père Camille Léger exigent des réponses de la GRC

Comment le curé Camille Léger a-t-il pu abuser de jeunes garçons pendant tant d’années sans être inquiété? La Gendarmerie royale du Canada a-t-elle été alertée à l’époque? Deux victimes du prédateur sexuel veulent faire toute la lumière sur le passé.

Durant les 23 années passées dans la paroisse de Sainte-Thérèse-d’Avila, Camille Léger aurait abusé sexuellement des dizaines d’enfants. Il a terminé sa vie en 1990 sans jamais faire face à des accusations.

Après des décennies de silence, Victor Cormier et Jean-Paul Melanson ont trouvé le courage de témoigner des sévices qu’ils ont subis aux mains du prêtre pédophile, qui a été curé de Cap-Pelé de 1957 à 1980. Tous deux ont obtenu récemment une compensation financière de l’archidiocèse de Moncton grâce à des règlements hors cour.

Ils s’engagent désormais dans une quête pour comprendre ce que la GRC connaissait des abus sexuels commis par des prêtres et comment a été traitée l’information.

«Pour quelles raisons n’ont-ils pas fait d’enquête quand tout le monde savait ce qu’il se passait? C’est une question qui me ronge depuis longtemps, souffle Victor Cormier. Si la GRC avait fait son travail, moi, Jean-Paul et beaucoup d’autres auraient pu être sauvés. Des carrières, des mariages ont été détruits, plusieurs sont tombés dans la drogue. On veut savoir si du monde a déposé des plaintes, on veut savoir si la GRC s’en est lavé les mains.»

Paryse Suddith, avocate de formation, les accompagne dans leur démarche. Le mois dernier, les trois acolytes ont soumis à la GRC une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

«Nous cherchons des réponses claires et honnêtes, poursuit Jean-Paul Melanson. Trop d’hommes ont souffert ou se sont suicidés, trop de vies ont été détruites à cause de ces crimes non investigués, non résolus.»

Dans sa requête, le groupe demande un accès à tous les documents liés aux plaintes et à des informations reçues par la GRC au sujet d’agressions sexuelles présumées par des membres du clergé au Nouveau-Brunswick en général, mais plus précisément à Cap-Pelé, tous les dossiers relatifs à Camille Léger, tous les enregistrements de communication entre la GRC et tout diocèse de l’Église catholique au Nouveau-Brunswick.

Leur demande est désormais en cours de traitement à Ottawa. Paryse Suddith souhaite obtenir davantage que des documents entièrement noircis.

«On espère qu’ils auront l’intégrité de soumettre tout ce qu’il peut l’être, et qu’ils ne vont pas retenir des morceaux et nier la justice à des victimes qui ont besoin de fermer ce dossier. La balle est dans leur camp», exprime-t-elle.

Des vies endommagées

«Nous allons ouvrir cette plaie profonde pour qu’elle guérisse, afin que justice soit faite, proclame Jean-Paul Melanson.

«Des générations de jeunes garçons ont vécu des abus sexuels dans le silence, sans aide, sans protection. Ce traumatisme collectif doit être adressé, et les gens responsables doivent faire face à la justice. Où étaient les gendarmes dont le rôle était de servir et de protéger?»

En 2012, le nom et le portrait du prêtre ont été retirés de l’aréna de Cap-Pelé à la demande d’un groupe d’hommes agressés par le curé Léger durant leur enfance. C’est à ce moment-là que Jean-Paul Melanson a parlé pour la première fois à ses proches des abus dont il a été victime de 7 à 13 ans alors qu’il était enfant de chœur.

S’il a longtemps intériorisé la douleur, il n’a pas pu échapper aux séquelles psychologiques, un parcours scolaire chaotique et l’alcoolisme pour calmer un mal-être permanent.

«Je me suis mis à détester l’école, je ne pouvais pas me concentrer, j’étais tout le temps anxieux. J’ai gardé un poids dans l’estomac presque toute ma vie. Mon épouse, ma famille, personne ne le savait. Je vivais dans ma coquille.»

Le silence a trop duré

L’homme de 53 ans a attendu neuf ans pour être dédommagé par le diocèse. Il est bien conscient que ce nouveau processus pourrait prendre beaucoup de temps mais ressent le besoin de «tourner la page et vivre en paix»

«On veut au moins des excuses, on veut la vérité pour enlever le mal qu’on a en dedans», lance-t-il.

En libérant la parole de la sorte, Jean-Paul espère aussi participer à faire tomber les tabous et la culture du silence dont ont bénéficié trop d’auteurs de crimes pédophiles.

«Si je peux aider une personne à s’ouvrir et à guérir, j’aurai réussi», souligne-t-il.

Son ami Victor Cormier a lui aussi rompu le silence publiquement des années après la mort de son bourreau. Il décrit les cadeaux, les menaces et autres stratagèmes employés par l’homme d’Église pour arriver à ses fins. Joueur de hockey extrêmement talentueux, promis à une belle carrière, il a été rattrapé par les sévices subis entre 8 et 15 ans et n’a jamais pu atteindre le haut niveau.

Lui aussi dénonce le fait que trop peu de prêtres ont été condamnés et que la culture du secret ait longtemps régné au sein de l’Église catholique. Il n’entend pas s’arrêter de poser les questions qui dérangent.

«Je vais foncer aussi longtemps que le pourrai, je veux des réponses. Je fais ça pour toutes les victimes», dit-il.

«J’ai écrit la moitié de mon livre, il me reste la moitié à écrire. On ne veut plus que cela arrive de nouveau.»