Le secteur agricole partagé sur l’utilisation du glyphosate

Des représentants de l’industrie de l’agriculture affirment à un comité de l’Assemblée législative que les agriculteurs ont besoin de continuer à utiliser le glyphosate comme herbicide, même si certains fermiers préfèrent militer en faveur d’autres méthodes.

Les députés qui siègent au Comité permanent des changements climatiques et de l’intendance de l’environnement ont passé la semaine à écouter divers intervenants au sujet du glyphosate, un herbicide utilisé dans les forêts du N.-B. et en agriculture.

Différents groupes représentant des agriculteurs ne s’entendent pas sur la marche à suivre concernant ce produit.

Suzanne Fournier, DG de l’Union nationale des fermiers du N.-B, croit que l’utilisation de pesticides et de fertilisateurs ont créé un «complexe industriel de l’agriculture» et que les agriculteurs du Nouveau-Brunswick devraient adopter de nouvelles pratiques de façon progressive afin de pouvoir cesser de les utiliser.

L’UNF aimerait notamment mettre l’accent sur des méthodes plus responsables sur le plan climatique, comme l’agriculture en environnement contrôlé (l’usage de serres, par exemple) ou les pratiques de rotation de cultures ou de cultures de couverture pour protéger les plantes des parasites ou des mauvaises herbes.

«Ça va prendre beaucoup d’éducation, d’investissement et d’appui pour la transition de notre industrie agricole, et c’est ce dont on a besoin de la part du gouvernement», dit Suzanne Fournier.

L’Alliance agricole du N.-B.,qui a aussi témoigné jeudi, fait parfois front commun avec l’UNF dans certains dossiers.

Les deux groupes s’entendent pour dire que le glyphosate est utilisé dans la culture de soja et de maïs qui est génétiquement modifié pour pouvoir résister à cet herbicide, et que cela représente environ 60% de son utilisation en agriculture au N.-B.

L’Alliance agricole est toutefois complètement à l’opposé du point de vue de Mme Fournier.

La présidente de l’Alliance, Lisa Ashworth, rappelle que les produits contenant du glyphosate sont approuvés par Santé Canada et que les agriculteurs doivent suivre une formation pour s’en servir.

Elle fait valoir que cet outil permet aux fermiers d’assurer une récolte convenable.

Christian Michaud, copropriétaire de la ferme Michaud et vice-président de l’Alliance, estime qu’il serait difficile pour plusieurs agriculteurs d’abandonner le glyphosate d’un point de vue financier, alors que plusieurs fermiers ont déjà de la difficulté à se tailler une part de marché face aux produits qui proviennent de l’extérieur de la province.

Selon lui, le secteur de l’agriculture n’est «pas en bonne santé» au N.-B.

«On en est à 1000 acres de légumes, c’est une réduction par rapport à 8000 acres il y a dix ans. C’est une tendance très alarmante si on veut la sécurité alimentaire.»

Il croit que des restrictions sur l’utilisation du glyphosate pourraient être la dernière goutte qui fait déborder le vase pour certains agriculteurs.

Christian Michaud explique qu’il ne pulvérise pas de produits à base de glyphosate dans ses récoltes puisqu’il ne cultive pas d’aliments qui sont génétiquement modifiés pour être résistants à cet herbicide.

Il affirme toutefois qu’il utilise un produit de glyphosate pour préparer ses champs et tuer certaines mauvaises herbes, comme le chiendent, qui font pousser de longs rhizomes (essentiellement une racine) et sont difficiles à déloger en labourant les champs.