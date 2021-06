Une première année scolaire complète en période de pandémie

C’est avec soulagement que des milliers d’élèves, d’enseignants et même de parents du Nouveau-Brunswick voient l’année scolaire 2020-2021 prendre fin.

Marquée par la pandémie de COVID-19, l’année scolaire a été tout sauf typique. Éclosions, port du masque, classes bulle, apprentissage hybride… Les règles n’ont pas toujours été faciles à suivre ni à accepter.

C’est dans ce tumulte que Tatiana Samuel a conclu sa dernière année scolaire à la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton.

Élève de 12e année et présidente du conseil des élèves, la jeune femme recevra son diplôme dimanche. Elle se dirigera ensuite à l’Université de Moncton afin d’y poursuivre des études en Psychologie.

Quels souvenirs gardera-t-elle de son année de graduation?

«Je ne vais certainement pas l’oublier, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons», a confié la jeune femme au journal, la veille de sa dernière journée d’école.

Comme plusieurs de ses confrères et consœurs, le moral n’a pas toujours été au rendez-vous cette année. Du point de vue académique, elle a eu de la difficulté à composer avec la séparation des groupes ainsi qu’avec l’enseignement hybride.

«Ce n’était pas évident, joindre nos enseignants, poser des questions. Tout était plus compliqué», témoigne-t-elle.

Reste que ce qui l’a le plus troublé, c’est l’aspect social. Les regroupements, les activités, les rencontres… Tout y est passé, à l’école comme à l’extérieur de celle-ci. N’empêche, la jeune femme ne quitte pas les bancs de son école secondaire la tête remplie que de mauvais souvenirs, loin de là. D’ailleurs, d’autres sont encore à venir alors qu’un bal des finissants version «distanciation» se tiendra d’ici quelques jours, question de terminer l’année en beauté.

Année mouvementée

Au sein des districts scolaires, on concède que la dernière année fut tout sauf «normale», et de ce fait, on comprend bien la fatigue des élèves et du personnel. Nathalie Kerry assume la direction du DSF-S depuis janvier dernier. Elle aussi a bien hâte aux vacances afin de mettre derrière elle cette année un peu folle.

«En dépit de tout ce qui est arrivé, ce fut malgré tout une très belle année. On a réussi à traverser la tempête sans trop de casse», indique-t-elle.

Contrairement à ses homologues du nord, son district a été très peu touché en terme d’éclosion ou de nombre de cas positifs à la COVID-19 à l’intérieur des établissements scolaires. Reste que l’année scolaire 2020-21 fut particulière.

«Ce qui m’a frappé tout au long de l’année, c’est la résilience et la grande capacité d’adaptation des jeunes. Dans bien des cas, ce fut même plus facile pour eux que pour les adultes. Leurs comportements nous ont beaucoup impressionnés», souligne la directrice générale par intérim.

Mme Kerry l’avoue, tout n’a pas été rose. Si certains élèves sont passés au travers de cette année de pandémie sans trop d’égratignures, d’autres ont connu plus de difficultés, notamment au secondaire où l’enseignement hybride a été de mise.

Son homologue du DSF-NE, Marc Pelletier, abonde dans la même direction, qualifiant cette année d’évolutive.

«Cette pandémie a changé considérablement l’environnement d’apprentissage. Mais tout le monde s’est ajusté en cours de route. Quand on regarde tout le chemin parcouru de septembre à juin, je crois qu’on peut être content de ce qui a été accompli», souligne-t-il.

S’il constate également une fatigue au niveau du corps professoral, il note toutefois que son taux d’absentéisme a été particulièrement bas cette année, preuve de l’engagement de son personnel.

Apprentissage ralenti?

La fin abrupte des classes en mars 2020 aura eu comme conséquence de causer un retard de plusieurs mois au niveau de l’enseignement, si bien que les premiers mois de la nouvelle année scolaire ont été marqués par un rattrapage nécessaire. Les enseignants sont-ils parvenus à récupérer ce qui a été perdu?

«Il ne faut pas se rentrer la tête dans le sable. Dire que la dernière année n’a pas eu de répercussions au niveau académique, qu’on a réussi à rattraper toute la matière, ce serait grandement exagéré», soutient Mme Kerry.

Du coup, chez elle comme ailleurs, les programmes d’études ont été allégés de sorte à porter une attention particulière aux apprentissages dits «essentiels» comme la lecture, l’écriture et les mathématiques.

«Quand on regarde le portrait de nos écoles, on voit qu’elles ont atteint leurs objectifs. Et s’il y a eu quelques pertes au niveau académique, il faut aussi considérer les gains immenses, que ce soit au niveau de l’autonomie des élèves, le développement des compétences. Il y a beaucoup de bons coups dans nos écoles, beaucoup plus que l’on croit», mentionne-t-elle.

Reste que selon elle, les effets pervers de la pandémie ne vont pas s’effacer comme par magie. Ils seront toujours présents lors de la prochaine rentrée.

C’est aussi l’opinion de Marc Pelletier. Celui-ci concède qu’il y a eu des pertes au niveau de l’apprentissage, mais le degré varie énormément d’un élève à l’autre. Il n’est pas prêt à dire que la pandémie a eu un impact majeur sur les taux d’échec.

«Est-ce que les jeunes ont trouvé cela plus difficile en classe, est-ce qu’il y a des matières qui ont souffert? Sûrement. Mais jusqu’à présent, rien ne m’indique que la pandémie a provoquer plus d’échecs scolaires. Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur le retard pris par les élèves, car c’est plus complexe qu’une seule note de fin d’année», dit-il, citant notamment l’apprentissage du français qui s’effectue sur plusieurs années et non sur un ou deux semestres.

Les deux directeurs s’accordent également sur le fait que la pandémie – aussi dommageable soit-elle – n’a pas apporté que des éléments négatifs.

«Elle nous a forcés à effectuer des changements dans nos pratiques pédagogiques, des changements positifs qui seront là pour rester», souligne Mme Kerry.

Celle-ci pense notamment à l’intégration des outils technologiques à l’enseignement, en salle de classe comme à la maison.

«La pandémie nous a fait passer en vitesse supérieure de ce côté. C’est certain qu’il y a eu des pertes, mais il faut aussi voir ce que l’on a gagné, comme de nouvelles façons de faire, une expérience en enseignement virtuel. Tout ça, ce sont des acquis qui vont servir pour les années à venir», renchérit M. Pelletier.

Retour à la normale

La grande question demeure maintenant à quoi doit-on s’attendre pour la prochaine rentrée?

Le souhait qui fait consensus, c’est une rentrée normale.

«Lorsqu’on écoute les représentants du gouvernement, on voit que c’est possible puisqu’on se rapproche rapidement de la phase verte. On planifie donc en ce sens, quoique c’est encore très tôt pour en parler. Mais c’est le souhait de tous», souligne M. Kerry.

Marc Pelletier croit aussi qu’un retour en classe sans masque, ni classe bulle ou enseignement mixte est possible. Cela dit, il rappelle que la pandémie est toujours active.

«Je crois que plusieurs consignes sanitaires vont tomber, mais que d’autres vont soit demeurer encore un moment ou aller et venir durant l’année scolaire advenant qu’il y ait des éclosions. La pandémie n’est pas partie, elle pourrait encore perturber le fonctionnement de nos classes», prévient-il.