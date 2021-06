Un médecin déplore le manque de soins primaires dans le Haut-Madawaska

Une quarantaine de têtes se sont tournées vers le docteur Denis Lang, mercredi soir, à la réunion publique de la clinique médicale du Haut-Madawaska. Seul médecin de famille à travailler à temps plein dans la région, les participants ont bu ses paroles lorsqu’il s’est avancé – à la demande du comité consultatif – pour témoigner du manque d’accès aux soins primaires.

La clinique communautaire du Haut-Madawaska, où oeuvre le docteur Denis Lang, sa femme, Dre Marie-Christine Levesque, et son père, Dr Roger Lang dessert quelque 5000 patients.

Depuis la retraite d’un quatrième médecin, ceci signifie environ 1600 patients par professionnel, une moyenne déjà lourde.

Sauf que récemment, le docteur Roger Lang a réduit sa charge de travail en prévision de sa retraite et la docteur Levesque est en congé de maternité.

La situation est devenue critique.

En attendant du renfort, M. Lang essaie du mieux qu’il peut de garder le fort, mais fait appel à la patience.

«Avec Marie-Christine qui est en congé de maternité présentement, ça rend les choses difficiles. Je me trouve être le seul médecin à être au bureau physiquement. Mon père, lui, ne rencontre pas de patients au bureau, mais fait de la télémédecine ou des rencontres virtuelles.»

En plus des quelque 5000 clients de la clinique, au moins 2000 personnes seraient en attente pour un médecin de famille dans le Haut-Madawaska, selon le comité.

«De mon côté, j’essaie de combler les besoins des patients de Marie-Christine, mais malheureusement je n’y arrive pas. Honnêtement, pas du tout. Sur ma liste d’attente, je crois que j’étais environ 300-400 appels en retard en date de ce matin.»

Si la clinique du village de Clair a parfois une allure «fantôme» – aux yeux de certains citoyens -, le médecin tient à faire une mise au point.

«Les gens croient souvent que lorsqu’il n’y a pas de médecins à la clinique, ils sont en vacances. On entend ça souvent malheureusement, mais ce n’est pas le cas», a-t-il souligné.

«La médecine a beaucoup changé au fil des ans et la population en générale est habituée aux services qui étaient offerts à la clinique par mon père et Dr Carrier. En fait, maintenant, les groupes de médecins de famille doivent faire de l’hospitalisation. En moyenne, ça occupe environ une semaine sur quatre de notre temps, donc sept jours consécutifs où nous devons être disponibles en tout temps et ne pouvons faire comme on veut.»

M. Lang rappelle également que son travail ne consiste pas uniquement à voir des patients, mais aussi gérer les résultats et faire des demandes de tests, par exemple.

Du renfort au plus vite

Interrogé à savoir combien de nouveaux professionnels sont nécessaires pour remédier au manque d’accès dans la région, le médecin y est allé d’un calcul facile.

«J’ai de la misère à avancer des chiffres parce que je ne suis pas dans le domaine des statistiques, mais si on considère qu’un médecin de famille peut voir environ 1000 patients actuellement, avec une pratique comme la nôtre qui comprend une partie d’hospitalisation, et qu’il y a 5000 patients à clinique, ça prendrait cinq médecins pour répondre aux besoins», a-t-il estimé.

Le natif du Madawaska en est bien conscient… l’objectif est ambitieux.

«Attirer de nouveaux médecins en médecine familiale, c’est un défi. Les attirer au Nouveau-Brunswick, c’est un autre. À Edmundston, encore un autre. À Claire, aussi», a-t-il reconnu.

«C’est tout un défi. Je pense qu’il ne faut pas baisser les bras, mais il faut tenir compte de ces choses-là.»

Un comité formé de 14 membres de la communauté réclame depuis plus d’un an déjà le recrutement d’un nouveau médecin et de deux infirmières-praticiennes à la clinique.

Lors de la rencontre, les membres de ce comité ont incité les citoyens de la région qui n’ont pas de médecin à s’inscrire à travers d’Accès patients NB sur le site web du Ministère de la Santé, question de faire avancer plus rapidement le dossier.