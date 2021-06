Camionnage: le journal de bord électronique est maintenant obligatoire

L’industrie du camionnage en Atlantique demande à Ottawa de préciser quels carnets de bord électronique seront approuvés afin qu’ils puissent se conformer rapidement aux nouvelles exigences fédérales de consignation électronique pour les véhicules commerciaux.

Un nouveau règlement fédéral exige depuis le 12 juin que les transporteurs routiers de partout au pays doivent installer des dispositifs de consignation électronique.

Ces appareils permettent de faire le suivi des heures que conduisent les camionneurs et remplacent les registres de bords papier utilisés jusqu’à présent.

Si les nouvelles mesures sont en place depuis deux semaines, la liste des dispositifs accrédités par Transports Canada tarde toutefois à être publiée.

«C’est un gros problème. On les pousse pour qu’ils aillent de l’avant parce que certaines entreprises n’ont toujours pas de système et ils ne savent pas quoi acheter, dit Jean-Marc Picard, directeur général de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique. S’ils achètent quelque chose qui n’est pas certifié, ils seront obligés d’acheter un autre système. C’est vraiment problématique.»

Transports Canada a été incapable de dire à quel moment la liste de dispositifs accrédités sera publiée.

«Bien qu’aucun dispositif ne soit certifié en ce moment, il est important que les véhicules commerciaux visés soient munis de dispositifs dès qu’il sera possible de le faire», a expliqué une porte-parole dans un courriel.

Une mesure bien accueillie

D’après Jean-Marc Picard, même si Transports Canada tarde à publier sa liste de dispositifs approuvés, la nouvelle réglementation fédérale est plutôt bien accueillie au sein de l’industrie du camionnage.

«Ça fait déjà quelques années qu’on sait que ça s’en vient. On se prépare avec nos membres depuis plusieurs mois. Ce n’est pas une surprise et ça va être bon pour notre industrie», explique-t-il.

De nombreuses entreprises qui transportent des marchandises vers les États-Unis sont d’ailleurs déjà équipées de dispositifs de consignation électronique puisque ceux-ci sont obligatoires depuis l’an dernier chez nos voisins du Sud, précise M. Picard.

Dans un communiqué publié en mars, le ministre des Transports, Omar Alghabra, a indiqué que les dispositifs de consignation électroniques visent à «prévenir la fatigue des conducteurs de véhicules commerciaux et améliorer la sécurité routière.»

Entre 2010 et 2015, les gouvernements provinciaux ont enregistré en moyenne 9400 condamnations par an pour des infractions aux heures de service. Le quart de ces infractions avaient été signalées en raison de camionneurs ayant excédé les 13 heures de conduite quotidiennes permises par la réglementation fédérale.

En plus d’améliorer la sécurité pour les chauffeurs, Jean-Marc Picard estime que les nouveaux carnets de bord électroniques serviront à moderniser l’industrie du camionnage et à augmenter l’efficacité administrative des entreprises.

«La raison numéro un, c’est de s’assurer que les chauffeurs ne font que le nombre d’heures autorisées et d’améliorer la sécurité. Mais ces appareils ont vraiment beaucoup d’autres avantages, dit-il. Ils peuvent notamment être reliés aux systèmes de comptabilité ou d’expédition d’une entreprise. Le passage des carnets de bord papier aux carnets numériques va aussi faire en sorte que ce sera plus pratique pour les gros joueurs de l’industrie. Avec les registres papier, une entreprise avec 500 camions avait presque besoin d’un entrepôt pour garder ces documents, qui doivent être conservés pendant six mois en cas de vérification par les contrôleurs.»

Même si les dispositifs de consignation électronique sont obligatoires depuis le 12 juin, le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé a fait savoir en mai que les transporteurs bénéficieront d’une «période de mise en application progressive sans pénalité jusqu’au 12 juin 2022.» D’ici là, un travail de sensibilisation et d’éducation sera effectué auprès de tous les transporteurs et les chauffeurs.

D’après des données du ministère des Transports, 157 424 véhicules, soit des camions et autobus commerciaux réglementés, seront assujettis à la nouvelle réglementation.