Cure de jouvence pour les parcs de Moncton

Des travaux d’amélioration seront menés dans les principaux parcs de Moncton au cours des prochains mois. La municipalité a bénéficié d’investissements fédéraux de plus de 4 millions de dollars pour financer dix projets à travers son territoire.

Cela comprend notamment la réfection de la zone inférieure du parc du Centenaire, où se trouvait la plage du Centenaire jusqu’à sa fermeture en 2017. On y installera une piste de patinage, une colline pour toboggans et un abri près de l’étang. Le pont sera remplacé et le terrain de basketball réaménagé. Le belvédère sera déplacé dans une zone moins inondable, et une scène de spectacle sera retirée.

Des fonds ont également été réservés pour la première phase du projet Panacadie, un sentier 7 km au réseau qui reliera les parcs Riverain et Mapleton en longeant le ruisseau Halls. Elle comprendra la construction d’un point d’accès à partir du sentier riverain, près de l’allée Andrew, d’une promenade de bois qui surplombera le marais et puis d’une section de sentier jusqu’à la piscine et le parc du quartier est et jusqu’à l’intersection des rues Botsford et St. George. L’intégralité du projet Panacadie ne devrait se réaliser que d’ici 5 à 7 ans.

Le parc Lewisville aura aussi droit à sa cure de jouvence: installation de nouvelles infrastructures de jeux, aménagement paysager, restauration des terrains sportifs existants, ajout d’un court de tennis et de structures pour les amateurs de planche à roulettes.

Au parc naturel d’Irishtown, plusieurs sentiers seront refaits. Au parc Victoria, les sentiers et le mobilier seront renouvelés.