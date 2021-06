Le Hells Angels Emery «Pit» Martin plaide coupable à des accusations réduites

Le Hells Angels Emery «Pit» Martin a décidé de couper court aux procédures judiciaires entamées à son endroit en plaidant coupable à des accusations réduites de complot dans le but de faire le trafic de cocaïne et d’infraction au profit d’une organisation criminelle.

En échange de ce plaidoyer de culpabilité, la Couronne a décidé de retirer les accusations de trafic de cocaïne, possession de biens criminellement obtenus dont la valeur dépasse 5000$ et d’avoir sciemment chargé une personne de commettre une infraction prévue à la loi au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle.

Ce dernier chef d’accusation qui a été retiré est à lui seul passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Seul acadien membre en règle des Hells Angels, Emery Martin avait été arrêté le 25 juin 2019 à la suite d’une intervention policière musclée effectuée sur l’autoroute transcanadienne, à la hauteur de Rivière-Verte.

L’opération menée par la GRC avait à l’époque été dénoncée par un haut responsable de la lutte aux motards criminalisés qui s’était confié à l’Acadie Nouvelle en critiquant particulièrement l’utilisation par la police d’un véhicule banalisé, ce qui aurait pu poser un risque pour la sécurité du motard et son enfant, des policiers et du public.

Cette arrestation du Hells Angels le plus en vue au Nouveau-Brunswick découlait de l’enquête J-Thunder qui visait à mettre un frein au trafic de cocaïne dans la Péninsule acadienne et dans les comtés de Restigouche, Madawaska et de Victoria.

L’enquête avait mené à l’arrestation et à la mise en accusation de plusieurs individus au Nouveau-Brunswick.

La preuve de la Couronne, qui est représentée par l’avocat-conseil du Service des poursuites pénales du Canada Bernard Roux, reposait essentiellement sur des opérations de surveillance et d’écoute électronique et sur les témoignages du délateur Marcel Friolet.

Le sexagénaire originaire d’Allardville avait été arrêté par la GRC en avril 2018, après une enquête sur le trafic de stupéfiants entamée près de deux ans plus tôt par le Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé de la GRC au Nouveau-Brunswick.

Selon ce qu’avait appris l’Acadie Nouvelle au cours des procédures judiciaires à l’encontre d’Emery Martin, Marcel Friolet aurait témoigné contre ce dernier en échange d’une somme d’argent substantielle.

Originaire de Sainte-Anne-de-Madawaska, Emery Martin sera de retour au tribunal à Bathurst le 31 août prochain, alors que s’amorceront les représentations sur sentence.

Il demeure incarcéré au pénitencier de Dalhousie en attendant la suite des procédures.