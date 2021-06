Maltraitance chez les aînés: le gouvernement fédéral prend acte et dit agir

Sensible aux préoccupations soulevées par l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) au sujet de la maltraitance touchant les aînés, le gouvernement fédéral dit s’efforcer de réduire cette problématique qu’il qualifie de véritable «fléau».

En pleine Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, tenue le 15 juin dernier, l’AFANB avait dressé un sombre portrait de la situation générale qui entoure les aînés qui résident au Nouveau-Brunswick.

L’organisme porte-parole officiel des aînés francophones de la province et différents intervenants avaient alors qualifié la problématique de la maltraitance envers les aînés de complexe, préoccupante, socialement inacceptable et d’un phénomène continu.

Réagissant à ces propos qui ont été rapportés récemment dans les pages de l’Acadie Nouvelle, le bureau de la ministre des Aînés du Canada a indiqué que le gouvernement fédéral prenait acte et avait déjà mis en place certaines mesures afin de contrer le fléau que constitue la maltraitance envers les aînés.

«La maltraitance envers les aînés est un problème inacceptable de longue date qui afflige notre société. Notre gouvernement s’efforce d’aider à réduire ce problème afin que les personnes âgées puissent vieillir en dignité», a souligné Stéphane Lauzon, le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, Deb Schulte.

S’exprimant au nom de la ministre, ce dernier a indiqué que le gouvernement fédéral avait investi 50 millions $ dans l’Agence de la santé publique du Canada pour des interventions qui favorisent les relations sécuritaires et préviennent la violence familiale, y compris la maltraitance des aînés, en plus d’une somme de 800 000$ dédiée aux organismes communautaires qui veillent sur les aînés.

«Le Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés a désigné cet enjeu comme étant sa principale priorité», a ajouté Stéphane Lauzon dans une déclaration écrite soumise à l’Acadie Nouvelle.

Réunis plus tôt ce mois-ci, les ministres ont discuté des mesures en place sur leurs territoires respectifs qui visent à soutenir les aînés au Canada, particulièrement à la lumière des impacts majeurs qu’a eu la pandémie de COVID-19 sur les aînés.

«Nous avons lancé des consultations publiques afin de créer une définition des mauvais traitements envers les aînés. L’établissement d’une définition stratégique fédérale aidera à assurer l’uniformité et la pertinence des activités de sensibilisation, à recueillir des données et mettre en œuvre des programmes et des services», a indiqué le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés.