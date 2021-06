Près de 15 000 Néo-Brunswickois vaccinés samedi

Les Néo-Brunswickois se sont présentés en grand nombre samedi, marquant une nouvelle journée record. En tout, 14 938 doses de vaccin ont été administrées partout dans la province, soit le plus grand nombre de doses jamais administrées depuis le début de la campagne de vaccination.

Au cours de la dernière semaine, plus de 82 000 premières et deuxièmes doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées dans la province, ce qui constitue la moyenne mobile de sept jours la plus élevée à ce jour. De ce nombre, plus de 73 000 étaient des deuxièmes doses, ce qui est également la plus haute moyenne mobile de sept jours depuis le début de la campagne.

Présentement, 29,3% des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont entièrement vaccinés. Le nombre de premières doses administrées continue aussi d’augmenter. En date d’aujourd’hui, 77,4% des Néo-Brunswickois admissibles ont reçu une première dose.

Toutes les personnes admissibles peuvent prendre rendez-vous pour recevoir leur deuxième dose s’il s’est écoulé au moins 28 jours depuis leur première dose.

Les gens du Nouveau-Brunswick qui ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19 sont invités à prendre un rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose dans une pharmacie participante ou une clinique du réseau de santé Vitalité ou Horizon.

Pour recevoir leur deuxième dose, les gens du Nouveau-Brunswick sont priés d’apporter un formulaire de consentement signé, leur carte d’assurance-maladie et une copie du dossier d’immunisation qui leur a été remis après leur premier rendez-vous.

Des rendez-vous dans les cliniques des régies régionales de la santé et les pharmacies participantes sont toujours à la disposition des personnes de 12 ans ou plus qui n’ont pas encore reçu leur première dose.

Un nouveau cas

Santé publique signale un nouveau cas de COVID-19 dimanche.

Il s’agit d’une personne âgée de 20 à 29 ans dans la zone 4 (région d’Edmundston). Ce cas est lié à un voyage.

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 2 325. Depuis hier, neuf personnes se sont rétablies, pour un total de 2254 rétablissements. Il y a eu 45 décès, et 25 cas sont actifs. Quatre patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick, dont un aux soins intensifs. Hier, 635 tests ont été effectués, ce qui porte le nombre total à 361 045.

Rappel concernant la phase jaune

Toutes les zones sont dans la phase jaune en vertu de l’arrêté obligatoire de la province. Le Nouveau-Brunswick est à la Phase 2 du retour à la phase verte.