Tracadie: une pétition pour préserver la faune et la flore de l’ancien champ de tir

Pendant plus de 50 ans, le champ de tir de Tracadie a été utilisé par les Forces armées canadiennes pour des entraînements militaires. Aujourd’hui, c’est au tour des citoyens de mener une lutte pour préserver la faune et la flore de cette région d’environ 44 000 acres, prisée par les amateurs du plein air.

Les coupes à blanc et l’arrosage de herbicides dans l’ancien camp militaire ont été dénoncés à maintes reprises au fil des années. Cette fois-ci, c’est l’intention du gouvernement provincial de libérer environ 2000 acres de terres publiques pour le développement de nouvelles bleuetières qui fait réagir.

Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches veut notamment mettre ces terres à la disposition d’entreprises qui souhaitent faire de la transformation et des produits à valeur ajoutée, ce qui, selon le député Keith Chiasson, favorise principalement les grands joueurs de l’industrie.

Une pétition lancée par Jeff Rousselle, un amateur de chasse et de pêche de Rivière-du-Portage, a récolté, en une semaine, plus de 3600 signatures sur Internet. Des versions papier de la pétition ont également été distribuées dans 17 entreprises de la région de Tracadie. En combinant les signatures sur Internet et sur papier, Jeff Rousselle estime avoir récolté plus de 4000 signatures.

L’entrée de l’ancien camp militaire de Tracadie – Acadie Nouvelle: David Caron La Grande Rivière Tracadie pénètre au coeur de l’ancien camp militaire. -Acadie Nouvelle: David Caron

L’amateur de chasse et de pêche a pris connaissance du plan du gouvernement provincial un soir après le travail en parcourant les médias sociaux. Il est tombé sur un article de l’Acadie Nouvelle. Préoccupé par ce qu’il venait de lire, il souhaitait poser un geste pour marquer son opposition. Après des discussions avec des amis et des connaissances du milieu, une pétition lui semblait comme un geste concret qui permettrait de tâter le pouls de la population.

«J’ai allumé. Je me suis dit qu’il faut faire quelque chose. On ne peut pas perdre cette région, car c’est notre terrain de jeu. J’en ai parlé vite fait avec plusieurs personnes et j’ai décidé de lancer une pétition pour voir ce que le monde en pense. Ç’a monté en flèche assez rapidement.»

Dans les jours qui ont suivi, des personnalités publiques de Tracadie, comme l’auteure-compositrice-interprète Amélie Hall, se sont associées à la cause.

Le conseil municipal de Tracadie a aussi envoyé une lettre à la province pour annoncer son opposition à ce projet et pour dire qu’il souhaite préserver ces terres pour la chasse, la pêche et d’autres activités de plein air.

Le député libéral de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, a également demandé au gouvernement Higgs de reculer, tout comme le Club chasse et pêche de Tracadie.

Jeff Rousselle n’est pas très surpris que sa démarche ait mobilisé autant de gens dans la région de Tracadie.

«Le camp militaire tient à cœur à beaucoup de gens de différentes façons. Parmi les gens que je connais, il n’y en a pas beaucoup qui n’utilisent pas le camp d’une façon ou d’une autre, que ce soit pour faire du bateau, du skidoo, du quatre roues, la pêche, de la chasse, du plein-air et ainsi de suite. Il faut voir ça autrement. C’est beau les bleuets et l’économie, mais il y a d’autres façons de développer le camp militaire sans le raser.»

«C’est certain que notre but est de garder le camp militaire le plus naturel possible. Il faut protéger l’habitat des animaux et l’écosystème. Il y a des ours, des chevreuils, des orignaux qui y habitent et leur terrain commence à être moins grand.»