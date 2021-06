Une Acadienne élue à la présidence de la FCFA

Liane Roy a été élue samedi à la présidence de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA).

La Néo-Brunswickoise a été préférée par les membres de l’organisme à la candidate Padminee Chundunsing et au président sortant Jean Johnson, qui sollicitait un troisième mandat.

L’élection a nécessité un second tour qui s’est joué entre Mme Roy et M. Johnson.

Liane Roy a été élue pour un mandat d’une durée de deux ans, lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme qui représente les 2,7 millions de francophones hors Québec.

Elle est la 19e personne à occuper ce poste au sein de la FCFA et la première Acadienne élue à la présidence depuis 2007.

Elle est aussi la 6e femme à occuper la présidence de la FCFA depuis sa fondation en 1975.

Très active dans le secteur de l’enseignement supérieur et dans la francophonie, elle a notamment dirigé la Société nationale de l’Acadie et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

Liane Roy a aussi été sous-ministre adjointe au gouvernement provincial et présidente-directrice générale du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

La nouvelle élue siège actuellement au sein du Conseil des gouverneurs de l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse.

«Je m’engage à commencer le travail immédiatement parce que les dossiers et les défis demandent une attention immédiate», a déclaré Mme Roy à l’issue de son couronnement.

«J’ai hâte d’apporter mon énergie pour continuer et mener à terme tout ce qui a été entrepris, et il y en a beaucoup, par rapport à la modernisation de la Loi sur les langues officielles, le rapprochement avec le Québec, les états généraux sur le postsecondaire et l’immigration et l’inclusion», a ajouté la nouvelle présidente de la FCFA.