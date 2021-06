Drogues à Moncton: une résolution en vue pour Scott Champion

Une cause criminelle reliée au trafic de drogue dans la région de Moncton pourrait être résolue sans procès, d’après des avocats. Scott Alexander Champion et deux autres personnes sont accusées de trafic de méthamphétamine et de cocaïne.

Scott Alexander Champion et Emma Gilker, tous deux dans la trentaine, ont été accusés en même temps que Sylvio Saulnier,âgé de 46 ans.

Ils font face à des accusations reliées à un complot de trafic de méthamphétamine et de cocaïne qui se serait produit entre le 4 juillet et le 1er septembre 2019.

L’avocat de M. Champion, Jason Dempsey, a demandé un ajournement des procédures lundi puisqu’il anticipe une résolution de l’affaire sans avoir recours à un procès.

Le procureur fédéral Christian Girouard a expliqué qu’il faudrait alors transférer un dossier de la cour de Fredericton jusqu’à celle de Moncton en vue d’un plaidoyer de culpabilité de la part de M. Champion.

Ce dernier a comparu par visioconférence. Le juge Luc Labonté a ajourné le tout jusqu’au 19 juillet.

Ce nouveau développement dans les procédures contre Scott Alexander Champion pourraient aussi avoir un impact sur ses coaccusés.

Un avocat représentant Sylvio Saulnier, Michel Desneiges, a expliqué que de l’information émanant du dossier de Scott Champion pourrait changer la donne pour son client, et qu’il veut avoir le temps de s’entretenir avec lui.

Emma Gilker, quant à elle, est représentée par l’avocat Mathieu Boutet.

Les trois coaccusés ont tous été accusés dans le cadre d’une opération policière de taille, surnommée «J-Trilogy». Les policiers ont surveillé des suspects et ont mis des lignes téléphoniques sous écoute pour arriver à leurs fins.

Ils ont ensuite réalisé huit arrestations simultanées dans cinq différentes résidences situées à Moncton, à Steeves Mountain et à Douglas, au N.-B.

Jesse Todd Logue, qui avait 26 ans au moment de cette arrestation en août 2019, a été condamné à passer près de cinq ans en prison la semaine dernière. Il a plaidé coupable de complot de trafic de méthamphétamine et de possession d’une arme prohibée.