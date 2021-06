Foresterie: des politiciens en réflexion sur le glyphosate

Des politiciens sont en réflexion par rapport au glyphosate et à la gestion des forêts à la suite d’une semaine chargée de réunions de comité de l’Assemblée législative.

Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, explique que le comité remettra un rapport contenant des recommandations à l’Assemblée législative à l’automne.

Il ne veut pas se prononcer sur les recommandations finales puisque le comité doit se réunir à nouveau au début septembre pour écouter des présentations de groupes des Premières Nations.

Il affirme que le comité sur les Changements climatiques et l’Intendance de l’environnement a reçu des recommandations variées, provenant autant de groupes environnementaux que de représentants des industries forestières et agricoles.

«C’était intriguant de voir la discussion passer du sujet des herbicides à celui des meilleures pratiques en foresterie», dit Mike Holland.

Certains groupes, dont le Conseil de conservation du N.-B., ont demandé au gouvernement de mettre fin aux coupes à blanc et de cesser de pulvériser du glyphosate sur ces terres.

Le ministre affirme aussi qu’il était particulièrement intéressé par le témoignage de Matthew Betts, un professeur de foresterie de l’Université Oregon State.

M. Betts a démontré que l’utilisation d’herbicides dans les forêts avait réduit les habitats de la faune d’environ 18% lors d’une étude menée dans les forêts de cet État américain du nord-ouest.

«Mes préoccupations face aux herbicides ont toujours été en lien avec l’habitat (des animaux). (…) On a beaucoup parlé du fait qu’il est crucial pour les habitats de la faune et leur population qu’on ait une augmentation des habitats viables», dit Mike Holland.

M. Holland affirme qu’il veut discuter davantage avec ce chercheur pour soumettre d’éventuelles recommandations à l’Assemblée.

Grâce à une loi adoptée en 2019, le Nouveau-Brunswick est en voie d’augmenter la taille des terres protégées de 4,6% à 10%.

Cela représenterait environ 400 000 hectares de terres protégées où il n’y aurait ni coupe à blanc ni arrosage d’herbicides.

«C’est à peu près la même superficie que les terres de la Couronne qui sont des plantations et qui utilisent de l’herbicide», affirme le ministre.

De son côté, le chef du Parti vert, David Coon, estime que le gouvernement provincial doit cesser de permettre aux entreprises de faire des coupes à blanc et de pulvériser de l’herbicide sur ses terres.

Il estime aussi que le gouvernement doit garder une place à la table pour les membres des Premières Nations lorsque vient le temps de prendre des décisions sur la foresterie dans la province.

«Ils n’ont aucun rôle pour la gestion des activités sur les terres de la couronne. C’est un gros problème. Ce sera important d’avoir des conversations à ce sujet au comité et de faire des recommandations – j’espère – à l’Assemblée législative», dit M. Coon.

Francine Landry, porte-parole libérale en matière d’environnement, hésite à se prononcer sur les réglementations ou modifications législatives qu’elle aimerait instaurer face à l’utilisation du glyphosate.

Tout comme le ministre, elle veut attendre que les réunions du comité soient terminées, y compris celles avec les Premières Nations prévues pour septembre.

«Il y a eu plusieurs recommandations, soit de la part de l’industrie ou de ceux qui souhaitent abolir l’utilisation du glyphosate. C’est certain que ça va faire partie de notre réflexion dans les prochaines semaines, et on veut se rencontrer de nouveau comme comité», dit-elle toutefois.

Mme Landry veut aussi prendre le pouls du caucus libéral sur la question avant de prendre position sur le dossier.