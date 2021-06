Le glyphosate est officiellement interdit à Tracadie

Il est maintenant interdit d’utiliser du glyphosate dans la Municipalité régionale de Tracadie. Le conseil municipal a adopté un nouvel arrêté lundi soir.

L’ancien conseil est parvenu à faire les deux premières lectures d’un arrêté visant à interdire le controversé herbicide en 2020, mais la troisième lecture, nécessaire pour l’adoption d’un nouvel arrêté, avait été reportée.

Cinq des dix membres du conseil, ainsi que le greffier municipal ont déclaré un conflit d’intérêt et ils ont quitté la salle pendant le débat. L’arrêté a été adopté à l’unanimité par le reste du conseil.

L’utilisation du glyphosate, dont le produit le plus connu est vendu sous la marque Round Up et fabriqué par l’entreprise Monsanto, fait souvent l’objet de controverses, surtout depuis 2015, lorsque l’Organisme mondial de la santé l’a identifié comme étant un cancérigène probable.

En 2016, il a été précisé qu’il est «peu susceptible de présenter un risque cancérigène pour les personnes exposées à cette substance dans l’alimentation», mais d’autres études ont associé l’herbicide au lymphome non hodgkinien et en 2018, un tribunal en Californie a déterminé que Monsanto, le fabricant du produit, était responsable du cancer terminal du plaignant, Dewayne Johnson, un préposé à l’entretien du terrain d’une école à Vallejo, près de San Francisco. Dans le cadre de son travail, il se servait régulièrement de ces herbicides.

L’herbicide est toutefois permis par Santé Canada et son utilisation est soumise à des évaluations scientifiques rigoureuses, rappelle-t-on.

À Tracadie, on espère que l’interdiction du produit permettra de mieux protéger la santé des citoyens, l’environnement et l’eau potable.

Les contrevenants reconnus coupables d’une première infraction recevront une amende de 50$ à 640$ ou le maximum prescrit par la Loi sur la gouvernance locale. Les cas récidivistes recevront une amende de 100$ ou le maximum prescrit. Selon la Loi sur la gouvernance locale, le montant d’une pénalité ne peut excéder 1500$.

L’application des nouveaux règlements sera assurée par l’agent des arrêtés de la municipalité. Ses interventions vont découler de plaintes écrites. Il aura le droit de prendre des échantillons sur une propriété où on estime que le propriétaire n’a pas respecté l’arrêté.

Le glyphosate est l’herbicide le plus répandu au monde et au Nouveau-Brunswick, il est surtout utilisé par des entreprises forestières et agricoles.

L’adoption de l’arrêté survient au même moment où un comité de l’Assemblée législative à Fredericton doit se pencher sur la question des glyphosates.