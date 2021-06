Acadie Love fête ses cinq ans en grand

La réalité des personnes trans sera au cœur de la programmation du prochain Rendez-vous de la Fierté Acadie Love, qui sera présenté du 15 au 17 juillet à Caraquet.

Les activités seront présentées en mode présentiel et virtuel.

Le jeudi 15 juillet, après le lever des drapeaux et l’ouverture officielle à l’Hôtel de Ville de Caraquet, la personnalité trans, Khate Lessard, dont la chaîne YouTube compte près de 47 000 abonnés, présentera une conférence virtuelle pour parler de son cheminement l’ayant menée à sa transition.

En soirée, l’artiste Joannie Benoît présentera un spectacle en plein air sur la plage Foley avec une vue sur la baie de Caraquet.

Vendredi, une table ronde sur la santé globale des personnes trans et non binaires aura lieu au Village historique acadien avec la Dre Susan Sanderson, la Dre Tania Gallant, les psychologues Lucie Sonier et Louise Cormier, ainsi que Ryan Babineau, personne trans.

En après-midi, une discussion portant sur les personnes 2ELGBTQIA+ en milieu rural francophone est également prévue. Les échanges seront diffusés sur internet par la suite pour que tous puissent y accéder.

En soirée, l’humoriste Anabelle Hébert animera une soirée trivia au Dooly’s de Caraquet.

Les activités du samedi 17 juillet donnent lieu à une matinée cinéma abordant des sujets importants pour les communautés 2ELGBTQIA+ (10 h), de la danse en ligne colorée avec Ghislaine Lagacé sur la scène du Vieux couvent (13 h 30 – places limitées), ainsi qu’une causerie queer à la terrasse de la Brôkerie (15 h).

Deux spectacles

Deux spectacles sont également inscrits dans la programmation, dont les Queens à Queeraquet, qui se tiendra le 16 juillet au Carrefour de la mer à 22h. Le spectacle mettra en vedette les membres du groupe de dragqueens acadiennes, Haus of Ménage à 4

Le 17 juillet, un concert du ténor Éric Thériault et ses invités est prévu pour marquer le 5e anniversaire du Rendez-Vous Acadie Love. Il aura lieu le 17 juillet à 20h au Centre culturel de Caraquet.