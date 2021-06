Autre avertissement de chaleur sur le sud de la province

Une bonne partie du sud de la province se retrouve sous un avertissement de chaleur pour une deuxième journée consécutive.

Environnement Canada a émis, tôt mardi matin, un bulletin d’alerte pour Fredericton et le sud du comté de York; Grand Lac et le comté de Queens; Grand Manan et le littorla du comté de Charlotte; Moncton et le Sud-Est; Oromocto et le comté de Sunbury; St. Stephen et le nord du comté de Charlotte; et Sussex, la vallée de Kennebecasis et le comté de Kings.

L’agence fédérale prévoit que l’indice humidex pourrait grimper jusqu’à 39 degrés mardi et mercredi dans ces régions.

«Les avertissements de chaleur devraient persister au moins encore deux jours sur une grande partie du sud du Nouveau-Brunswick, avec des températures de près de 30 degrés et un indice humidex atteignant 36 ou plus. Du temps plus frais est prévu le long de certaines parties de la côte», indique Environnement Canada.

Un avertissement de chaleur est émis lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l’épuisement dû à la chaleur.