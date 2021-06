Centres d’information aux visiteurs: le peu de préavis désole les intervenants

Déception. C’est le mot qui revient le plus au Madawaska et au Restigouche après avoir appris que les Centres provinciaux d’information aux visiteurs resteraient fermés pour l’été.

Gaétan Cormier, le président de l’Association Touristique du Restigouche (ATR), se dit également surpris par cette nouvelle.

«C’était fermé l’an dernier à cause de la pandémie, je comprends ça. Mais cet été, je n’ai pas d’idée pourquoi»

D’autant plus que le Restigouche ne compte qu’un seul centre d’information, le prolongement de sa fermeture le préoccupe.

«Nous ne sommes pas une grosse place. Nous avons besoin de ça», a-t-il affirmé.

«Déjà que le gouvernement a diminué les fonds pour le tourisme, là je ne pense pas qu’on s’en va dans la bonne direction.»

Pour sa part, le maire de Campbellton, Ian Comeau, déplore d’avoir appris les intentions du gouvernement «à la dernière minute.»

«Si on avait su avant ce qu’ils s’attendaient à faire, on aurait peut-être pu trouver une subvention pour opérer ça cet été, comme on l’a fait cet hiver afin de rester ouvert pour les motoneigistes.»

Si moins de 5% des voyageurs qui viennent dans la province visitent ces centres provinciaux – comme l’affirme le Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture –, M. Comeau est convaincu que la moyenne est plus élevée à Campbellton.

«Nous, le centre touristique, c’est un point important. Énormément de gens s’arrêtaient là pour des directions. Je dirais que c’est bien plus que 5%.»

Le maire ajoute qu’il aurait compris si le gouvernement aurait voulu réduire les heures d’ouverture du Centre ou le nombre d’employés qui y travaillent pour l’été, mais pas l’abandonner complètement pour la saison.

«Je sais qu’il y aura peut-être moins de touristes cette année, mais c’est dommage qu’on n’ait pas été avertis.»

Mylène Roy, la porte-parole de la pizzeria le Patrimoine, le restaurant l’Écluse, la Boutique de vêtements Fashionista par Douceur de Nuit ainsi que les Hôtels Best Western et Days Inn à Edmundston, soulève que la décision du Ministère renforce le message qui a été envoyé, selon elle, à l’industrie touristique tout au long de la pandémie.

«C’est un autre geste du gouvernement qui démontre à quel point il ne voit pas (la valeur) de l’industrie du tourisme dans la province.»

Mme Roy précise que l’impact de cette fermeture prolongée ne se fera pas autant sentir sur le terrain à Edmundston, étant donné que la ville gère un autre Centre d’information aux visiteurs.

C’est surtout la symbolique du geste qui dérange.

«Je vais dire que c’est difficile à avaler parce qu’on a déjà ressenti pendant toute la pandémie que nous n’étions pas une priorité.»

Mme Roy s’attendait jusqu’à maintenant à une ouverture retardée du Centre situé à Saint-Jacques.

Aujourd’hui, elle se dit toutefois inquiète pour l’avenir de ce service.

Enfin, le maire d’Edmundston, Éric Marquis est aussi déçu, mais demeure optimiste dans une déclaration envoyée au journal.

«On s’entend pour dire que la fermeture du Centre d’information touristique provincial est décevante, surtout avec la réouverture tant attendue des frontières», a-t-il écrit.

«Toutefois, nous avons la chance d’avoir un Office du tourisme dynamique et un centre d’information touristique municipal qui peut très bien répondre à la demande. En plus, si les touristes entrent directement à Edmundston pour recevoir de l’information touristique, nous allons nous assurer de trouver les moyens de les accueillir ici pour un plus long séjour.»

Un rappel qu’une camionnette mobile du ministère du Tourisme remplacera les Centres d’informations cet été.

Celle-ci voyagera à travers la province pour offrir des suggestions de voyage et répondre aux questions des visiteurs.